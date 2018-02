Cu sau fara Puigdemont? - marea dilema a separatistilor catalani

Stiri pe aceeasi tema

- ”Detentia lor de catre Spania constituie o insulta la adresa drepturilor omului si este menita sa-i impiedice sa-si joace rolurile de reprezentanti ai poporului catalan”, a declarat intr-o conferinta de presa Ben Emmerson, avocatul presedintiilor asociatiilor separatiste Jordi Sanchez si Jordi Cuixart,…

- Diviziunile din randurile separatistilor din Catalonia au iesit la lumina, marti, dupa decizia presedintelui parlamentului catalan, un separatist, de a intrerupe sedinta de investire a lui Carles Puigdemont, considerata ilegala de catre Curtea Constitutionala. "Sesiunea plenara de astazi (...) este…

- Carles Puigdemont, fostul premier al Cataloniei, a declarat, marti, ca este singurul candidat viabil pentru a conduce regiunea, in contextul in care Parlamentul catalan a amanat sesiunea de alegere a unui nou lider al Cataloniei, informeaza site-ul postului France 24.

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat miercuri ca un acord cu UE privind perioada de tranzitie dupa Brexit ar putea fi incheiat "pana la sfarsitul lunii martie". "Ma astept sa se intample acest lucru pana la sfarsitul lunii martie", a declarat el in timpul unei audieri in fata deputatilor…

- Guvernul spaniol a anuntat joi ca va cere justitiei sa blocheze candidatura lui Carles Puigdemont la presedintia regiunii Catalonia, intrucat acesta este vizat de un mandat de arestare in Spania, relateaza AFP.

- Curtea Suprema din Spania a respins luni solicitarea procuraturii de reactivare a unui mandat european de arestare impotriva liderului catalan Carles Puigdemont, relateaza Reuters si DPA. Puigdemont, care luni se afla in Danemarca pentru a sustine un discurs la Universitatea din Copenhaga, risca…

- Parlamentul irakian a confirmat data de 12 mai pentru desfasurarea alegerilor legislative, a anuntat luni televiziunea de stat, potrivit Reuters. Curtea Federala Suprema a decis duminica impotriva cererii unor deputati sunniti si kurzi privind amanarea alegerilor pentru a se permite revenirea…

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- Carles Puigdemont, liderul aliantei Junts per Catalunya, presedintele demis al Generalitat, insista ca poate conduce Catalonia de la Bruxelles, bazandu-se pe noile tehnologii, potrivit La Vanguardia, scrie news.ro.Vineri dimineata, el a facut declaratii la Catalunya Radio, subliniind ca este…

- Independentistii catalani au pus miercuri jaloanele unei noi investiri a liderului lor Carles Puigdemont, aflat in exil voluntar la Bruxelles, in cursul unei sedinte a Parlamentului care lasa sa se intrevada o noua confruntare cu guvernul central spaniol. La doua luni dupa criza politica fara precedent…

- Printr-un verdict pronuntat luni, un tribunal din Barcelona a hotarat ca partidul fostilor presedinti nationalisti ai Cataloniei, Carles Puigdemont si Artur Mas, Convergenta Democratica din Catalonia (CDC), a fost finantat ilegal. Potrivit hotararii instantei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de…

- Guvernul Spaniei a anuntat, vineri, ca fostul lider catalan Carles Puigdemont nu poate conduce regiunea din strainatate si a subliniat ca Madridul va contesta in instanta orice tentativa de acest tip din partea formatiunilor separatiste din Catalonia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Doua partide mari pro-independența din Catalonia au incheiat o ințelegere prin care Carles Puigdemont ar putea fi reales președinte al regiunii, la trei luni dupa ce acesta a zburat in Belgia, ca...

- Principalele doua partide separatiste din Catalonia, JxCat (Impreuna pentru Catalonia) si ERC - republicanii de stanga -, au convenit sa formeze o coalitie de guvernare condusa de liderul catalan destituit Carles Puigdemont, autoexilat la Bruxelles dupa declaratia unilaterala de independenta la care…

- Autor: Grigore ARBORE Desfasurarea referendului pentru autonomia Cataloniei a fost anuntata de presedintele Generalitat in 9 iunie 2017 (pe fisa de vot trebuia sa figureze doar intrebarea “ Vreti sa fie Catalonia un Stat independent in forma de republica?”), ocazie cu care s-a comunicat si data desfasurarii…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a declarat, vineri, ca noul Parlament al Cataloniei ar trebui sa organizeze prima sesiune la 17 ianuarie 2018, ca prim pas pentru restaurarea guvernului regional dupa ce Madridul a înlaturat vechea administratie, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Decizia liderului catalan privind revenirea lui in Spania este asteptata. Negocierile pentru reconstituirea majoritatii raman foarte discrete pana acum. Atat ERC cat si JxCat asteapta decizia lui Carles Puigdemont. Dar liderul independentist a intrat singur in capcana in aceasta chestiune prin promisiunea…

- Fostul sef al executivului catalan Carles Puigdemont i-a solicitat sambata guvernului spaniol sa ii permita sa revina in Spania astfel incat el sa poata fi prezent la sesiunea inaugurala a noului parlament al regiunii Catalonia, din 23 ianuarie, transmite Reuters. Puigdemont, care a condus…

- Liderul catalan destituit de catre Madrid, Carles Puigdemont, i-a propus, vineri, premierului spaniol, Mariano Rajoy, o intrevedere in afara Spaniei, dupa victoria taberei sale separatiste la alegerile de joi in regiunea Catalonia.

- Seful Guvernului spaniol Mariano Rajoy a respins vineri cererea fostului presedinte separatist catalan Carles Puigdemont de a se intalni in urma victoriei taberei separatiste in Catalonia, relateaza AFP.Intrebat ce parere are despre propunerea unui dialog prezentata de Puigdemont la Bruxelles,…

- Puigdemont a facut aceasta propunere in timp ce vorbea cu reporterii de la Bruxelles, unde s-a refugiat dupa ce Guvernul Spaniei a dizolvat Guvernul si Parlamentul de la Barcelona, declarand referendumul de independenta ca fiind ilegal. "Sunt dispus sa ma intalnesc cu domnul Rajoy la Bruxelles…

- Oficialii catalani pro-independenta vor pleca la Bruxelles, vineri, pentru a se intalni cu presedintele catalan demis Carles Puigdemont, dupa ce formatiunile separatiste au obtinut majoritatea locurilor din Parlamentul regional, informeaza site-ul cotidianului The Telegraph.

- Primele estimari dupa inchiderea urnelor in Catalonia arata ca partidele separatiste vor castiga majoritatea in noul parlament catalan, indica un exit-poll prezentat de ziarul „La Vanguardia“.

- Partidul de centru antiindependentist Ciudadanos conduce cu 25,29- din voturile exprimate si este creditat cu 35 de mandate. Partidul separatist Junts Per Cataluna - care-l sustine pe presedintele demis Carles Puigdemont - a obtinut 22,1- din sufragii in acest stadiu si 34 de mandate, potrivit numatorii…

- Potrivit sondajului, partidele separatiste ar fi obtinut 67-71 de locuri din totalul de 135 in parlamentul regional. Blocul unionist ar fi obtinut 55-62 de locuri, in timp ce Podemos ar fi obtinut 7-8 locuri. Pentru moment nu au fost publicate rezultate oficiale si nu este clar daca rezultatele finale…

- Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, venit in Belgia impreuna cu patru dintre ministrii sai pentru a nu ajunge pe mana justitiei spaniole dupa ce Catalonia si-a autoproclamat independenta, a incheiat joi manifestatia organizata la Bruxelles de simpatizantii separatistilor…

- Carles Puigdemont, presedintele catalan destituit, a participat sambata seara la emisiunea Nuit du Standaard. Cu aceasta ocazie, el a fost chestionat de mai multi jurnalisti cu privire la situatia actuala din Catalonia. "Ce s-ar schimba concret pentru cetatenii catalani in cazul in care regiunea ar…

- Liderul separatist Carles Puigdemont și-a lansat sâmbata, în sala de conferințe a unui hotel de la periferia orașului Bruges, Belgia, campania pentru alegerile regionale în Catalonia. El este convins ca alegerile „vor ratifica” dorința de independența a regiunii.…

- Puigdemont și-a lansat campania pentru alegerile regionale din Catalonia. Liderul separatist Carles Puigdemont și-a lansat sambata, 25 ianuarie, in Belgia, campania pentru alegerile regionale in Catalonia, destinate sa „ratifice” dorința de independența a regiunii, criticand totodata executivul spaniol…

- Liderul separatist Carles Puigdemont și-a lansat sâmbata, în Belgia, campania pentru alegerile regionale în Catalonia, menite, în opinia lui, sa "ratifice" dorința de independența a acestei regiuni, informeaza AFP. citata de Agerpres. În discursul…

- Partidul separatist al presedintelui catalan destituit de Madrid, Carles Puigdemont, ia in calcul negocierea cu statul spaniol, renuntand la o ruptura unilaterala, a declarat joi coordonatoarea sa generala, potrivit ziarului belgian Le Soir , citat de Rador.

- Lideri incarcerati sau exilati ai miscarii separatiste din Catalonia, precum Carles Puigdemont sau Oriol Junqueras, au fost inclusi pe listele electorale in vederea alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, relateaza MEDIAFAX, citand publicatia El Pais.Dintre cei 14 membri ai guvernului…

- Dupa ce a parut ca face un pas înapoi, declarând la începutul acestei saptamâni ca exista și o alta soluție pentru Catalonia în afara independenței, fostul președinte catalan Carles Puigdemont revine

- Seful Guvernului spaniol Mariano Rajoy a anuntat marti ca va actiona pentru ca separatistii catalani sa piarda in alegerile regionale prevazute la 21 decembrie si a indemnat la o participare ”masiva” la scrutin, relateaza AFP. ”Vom actiona pentru ca formatiunile independendiste sa nu castige”, a…

- Seful Guvernului spaniol a anuntat marti ca va actiona pentru ca separatistii sa piarda in alegerile regionale din 21 decembrie din Catalonia si a indemnat la o participare „masiva“ la acest scrutin, relateaza AFP.

- Sute de manifestanti separatisti catalani, reuniti duminica la Bruxelles, au cerut Uniunii Europene sa „apere democratia“ din Catalonia, in numele „valorilor care au stat la baza fondarii Europei“, transmite dhnet.be.

- Premierul conservator spaniol, Mariano Rajoy, a declarat duminica la Barcelona ca a demis guvernul separatist al Cataloniei și a convocat alegeri anticipate in aceasta regiune autonoma - dar deocamdata pusa sub tutela de Madrid - pentru a pune capat 'delirului' separatiștilor dupa ce 'toate caile…

- Primarul Barcelonei, Ada Colau, a acuzat sambata guvernul catalan destituit al lui Carles Puigdemont ca a condus regiunea 'la dezastru', in condițiile in care majoritatea catalanilor 'nu dorea' o declarație de independența. ...

- Primarul Barcelonei, Ada Colau, a acuzat sambata guvernul catalan destituit al lui Carles Puigdemont ca a condus regiunea 'la dezastru', in condițiile in care majoritatea catalanilor 'nu dorea' o declarație de independența, transmite AFP. Prezenta la o reuniune a partidului sau Catalunya…

- "Curtea confirma ca au fost depuse patru plangeri" din partea unor reprezentanți catalani, a declarat un purtator de cuvant al CEDO, confirmand informații publicate de agenția de știri spaniola EFE. CEDO a confirmat ca una din aceste cereri, primita pe 18 octombrie, a venit din partea președintei…

- O echipa de specialiști creata de UE in 2015 pentru a detecta și combate atacurile Rusiei prin intermediul internetului a inregistrat lunile trecute o mare intensificare a campaniilor destinate agravarii crizei din Catalonia, scrie El Pais citat de Rador. Acest departament care depinde de Inaltul Comisar…

- Intr-o 'Scrisoare din Belgia', țara unde a venit pentru a nu fi arestat de autoritațile spaniole, Puigdemont se adreseaza catalanilor, afirmand ca ințelege 'dezorientarea provocata de lipsa raspunsurilor noastre rapide in fața atacurilor disproporționate impotriva reprezentanților instituțiilor catalane…

- Spania analizeaza modificari constitutionale care ar permite regiunilor sale sa desfasoare referendumuri de independenta in viitor, insa decizia amendarii legii fundamentale ar trebui luata printr-un vot la nivel national, a declarat ministrul spaniol de Externe, Alfonso Dastis (foto). "Noi…

- ”Nu vom renunta niciodata la idealul unui stat independent”, a declarat Puigdemont, in cadrul unei reuniuni ce a avut loc la Bruxelles la care au participat 200 de primari separatisti. In ceea ce priveste alegerile regionale ce se vor desfasura la 21 decembrie, Puigdemont a precizat ca isi…

- Liderul catalan destituit de catre Madrid, Carles Puigdemont, a afirmat marți ca a plecat in Belgia deoarece guvernul central spaniol ''pregatea un val de violența'' pentru care ar fi fost facut el responsabil, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Presedintele catalan destituit Carles Puigdemont si alti patru consilieri ai sai s-au predat politiei din Bruxelles, duminica. Carles Puigdemont si cei patru consilieri ai sai, plasati in detentie duminica dimineata, vor fi dusi in fata unui judecator, care va lua o decizie pana luni dimineata,…

- Procurorii belgieni, care au primit un mandat european de arestare din partea Spaniei pe numele lui Puigdemont și a patru foști oficiali catalani, va informa presa in legatura cu acest caz la ora 13:00 GMT.Puigdemont și alți patru foști miniștri catalani sunt vizați de justiția spaniola…