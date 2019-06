Cu sabia deasupra capului, Chirica are nevoie de „un document cheie“

Stiri pe aceeasi tema

- Totodata, acesta a felicitat alianta care s-a clasat pe primul loc la scrutinul din 26 mai, dar si candidatul independent Gregoriana Tudoran. „Merita felicitarile noastre atat castigatorii acestui scrutin, cat candidatul independent Gregoriana Tudoran, care a obtinut un numar important de voturi"! …

- Astazi, in cadrul unei conferinte de presa, deputatul PNL Marius Bodea, presedintele PNL Municipiul Iasi, a avertizat ca intentia PSD-ALDE-Chirica este ca in sedinta de CL de maine, 24 aprilie, sa dea cel mai mare tun imobiliar din istoria orasului. Este vorba de schimbul de terenuri intre firma M-CHIM…

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului se va intruni in data de 8.05.2019, avand pe ordinea de zi si solicitarea Blue Bike Development SRL de emitere a avizului de oportunitate pentru elaborarea PUZ ului in vederea reglementarii unui teren situat pe strada Nicolae Iorga nr. 5 7. Planul…

- Societațile din subordinea Primariei Iași organizeaza astazi, cu ocazia zilei de 1 Mai, de la ora 10.00, o serbare campeneasca pe insula din zona Bazei de agrement Ciric. La manifestarea organizata de sindicatele din cadrul Companiei de Transport Public, Salubris SA sau Citadin SA, sunt așteptați sa…

- Societatea Dis Transport SRL a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta un memoriu general pentru intocmire PUZ stabilire reglementari urbanistice zona activitati economice. Amplasamentul este in comuna Agigea, judetul Constanta. Planul urbanistic zonal are la baza avizul de oportunitate…

- Cele doua sentinte in dosarele CET luate de curtea suprema la cinci luni una de cealalta, prima pe 20 noiembrie si a doua pe 21 martie anul acesta, continua sa ridice semne de intrebare privind modul in care Primaria Iasi a gestionat aceste actiuni deschise in instanta. Anul trecut, Inalta Curte de…

- O sentinta data la sfarsitul lunii martie de magistratii curtii supreme i-a nelinistit intr-o oarecare masura pe iesenii abonati la serviciile de termoficare si furnizare a apei calde din municipiu. Pierde administratia locala reteaua de termoficare a orasului, in favoarea lichidatorului judiciar al…

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului a Primariei Constanta se va intruni in data de 14.03.2019, avand pe ordinea de zi si solicitarea formulata de societatea Dakonis Imobiliar SRL in vederea emiterii acordului pentru consultarea publica a PUD ului imobil locuinte colective 2 S P 8…