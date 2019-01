Stiri pe aceeasi tema

- O cetateana a Ucrainei risca sa fie condamnata in Republica Moldova la sapte ani de inchisoare, pentru o serie de furturi, jafuri, escrocherii, precum si trecerea ilegala a frontierei. Ea este acuzata de procurori ca, in luna august a acestui an, ar fi profitat de neatentia unor varstnici, pe care,…

- Doi tineri, de 23 si 25 de ani, din raionul Floresti au fost retinuti de politie. Acestia sunt banuiti de comiterea unui jaf in strada, in urma caruia a avut de patimt un tanar de 20 de ani, originar din Capitala.

- Fostul imam al orasului Praga, Samer Shehadeh, inculpat pentru sprijinirea terorismului, a fost plasat in arest preventiv, a anuntat vineri justitia ceha, transmite AFP, informeaza Agerpres.''El a fost plasat in detentie. Nu pot oferi mai multe informatii, ancheta este in desfasurare'', a…

- Disidentul chinez Huang Qi, unul dintre primii care a folosit internetul pentru a denunta regimul comunist, risca sa moara in inchisoare daca nu primeste de urgenta un tratament medical, au afirmat luni asociatii de aparare a drepturilor omului, relateaza AFP preluata de Agerpres. In varsta…

- Gigi Becali ar putea avea probleme mari dupa ce a votat la Referendumul pentru redefinirea familiei. Autoritatea Electorala Permanenta a confirmat faptul ca finantatorul FCSB nu avea drept de vot.

- Judecatorul Jose Maria Vasquez Honrubia considera ca, avand in vedere acuzatiile DIS, fost detinator al unei parti a drepturilor pentru jucator, pentru "coruptie" si "escrocherie" pedeapsa poate fi "de patru pana la sase ani", conform unei ordonante la care a avut acces AFP. Fotbalistul brazilian, parintii…

- Un barbat de 23 ani, originar din Capitala, fiind banuit de comiterea unui jaf a fost reținut.Banuitul a intrat intr-un magazin alimentar și a sustras de pe tejghea un laptop de model Asus, de aproximativ 5700 lei.