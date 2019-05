Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania anunta ca a primit cele mai mute voturi la alegerile europarlamentare, in Noua Zeelanda. Potrivit deputatului Silviu Dehelean, Alianta USR-PLUS a fost votata de 64% din alegatorii romani, in timp ce PSD a primit doar 6%. 173 de persoane au votat la aceste alegeri, in Noua…

- Alianta 2020 USR-PLUS a fost creata pentru a oferi o alternativa "puternica", care "poate sa lupte de la egal cu PSD, cu PNL, cu toate celelalte partide", a spus Dan Barna. "Acest 2020 nu este o intamplare si nici un design (...) Obiectivul acestei aliante este sa dea Romaniei intr-un an si…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat ca Primaria Capitalei este intr-o situația financiara extrem de dificila și ”traim vremuri de restriște”. Totul vine ca urmare a faptului ca banii din impozitul pe venit nu se mai duc doar la Primaria Capitalei ci și la primariile de Sector,…

- PSD a pregatit strategia pentru unul dintre cei mai importanți ani din punct de vedere politic. In 2019, partidele vor da doua teste importante. Alegerile europarlamentare, care vor avea loc pe data de 26 mai, și alegerile prezidențiale, ce vor avea loc la sfarșitul anului. In…

- Fostul presedinte Traian Basescu anunta un dezastru in alegerile europarlamentare pentru PSD . Acesta sustine ca PNL si PMP vor avea un procent mai mare decat partidul lui Liviu Dragnea care astfel va pierde si majoritatea pe care o detine in prezent in Parlament alaturi de ALDE. „Alegerile europarlamentare…

- Realizatorul tv Rares Bogdan, primul nominalizat pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare, a declarat, vineri, ca sustine realizarea unei aliante, pe modelul Conventiei Democrate sau Aliantei DA, intre partidele din Opozitie dupa scrutinul din luna mai."In aceasta campanie nu voi aduce…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat, sambata, o posibila colaborare a partidului cu PNL, la alegerile locale din 2020, in Capitala. El a mai precizat ca alianta USR-PLUS va continua si la celelalte alegeri care urmeaza in Romania. Barna spune ca Alianta 2020 USR PLUS va continua dupa alegerile europarlamentare,…