CU OCAZIA CENTENARULUI – Inedit: Drapelul Romaniei, arborat pe pe un munte de langa Cavnic (FOTO)

Joi, 22 noiembrie, incepand cu orele 11:00, jandarmii montani din Cavnic in colaborare cu Asociatia „CAVNICarii ” din localitate s-au deplasat in zona montana numita Pietrele Soimului, unde au desfasurat activitati privind marcarea aniversarii Centenarului Marii Uniri. Cu acest prilej, pe o stanca inalta din acea zona, jandarmii impreuna cu membrii asociatiei, au montat catargul de sase metri inaltime, pe care apoi a fost ridicat drapelul Romaniei, acesta fiind vizibil de pe raza orasul Cavnic si din zona apropiata. “Pregatirile in vederea desfasurarii acestor activitati au debutat in urma cu…