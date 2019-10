Stiri pe aceeasi tema

- Marți dupa-amiaza, in cadrul emisiunii „Esențial" de la Antena 3, analistul politic Bogdan Chirieac, intrebat daca, in opinia sa, premierul Viorica Dancila are temeri cu privire la votul membrilor PSD la moțiune, a raspuns astfel: „Un om rațional are temeri in momentul acesta, cand moțiunea se joaca…

- "Viorica Dancila este intruchiparea incompetentei. Este inadmisibil ca aceasta persoana sa ocupe inca aceasta functie inalta, de premier al Romaniei. Astazi s-a desfasurat un moment tare important, acela al depunerii motiunii de cenzura. Faptul ca sunt 237 de parlamentari au semnat aceasta motiune,…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, luni, pentru Mediafax, ca moțiunea de cenzura va fi depusa "cel mai probabil marți". Intrebat cate semnaturi mai are in acest moment moțiunea, Ludovic Orban a raspuns: "La data depunerii moțiunii vor fi peste 237 de semnaturi". Saptamana trecuta, liderul PNL…

- 'Trebuie sa subliniem faptul ca cei care au semnat aceasta motiune de cenzura - sunt 237 de parlamentari - au facut un angajament scris, practic. Un angajament pe care si l-au asumat in fata cetatenilor Romaniei, nu in fata noastra, a celor de la PNL. Sa speram ca nu isi vor schimba opinia, astfel…

- ​Semnatarii moțiunii de cenzura sunt sunați de liderii PSD care le ofera funcții publice pentru a-i convinge sa nu mai susțina demersul care poate darâma Guvernul Dancila, susține prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan. „Este o stare de asediu”, a declarat ea, la RFI. „Nu…

- Motiunea de cenzura a Opozitiei este gata. Textul cuprinde noua pagini de atacuri la adresa actualei guvernari. Ca o premiera, fata de celelalte motiuni de pana acum, in document se precizeaza ca noul Guvern care va veni, dupa caderea Executivului Dancila, va fi unul suplu, cu maximum 15 ministere si…

- Motiunea de cenzura initiata de PNL si intitulata „Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!” noteaza ca Guvernul Dancila poate sa fie numit guvernul sanselor ratate pentru Romania, reproseaza Guvernului lipsa investitiilor in infrastructura, sanatate si educatie, faptul…

- „Am avut intalniri pana in momentul de fata cu toate partidele care considera ca acest guvern este lipsit de performanta si de legitimitate. Am vorbit cu USR, PMP, ALDE, PRO Romania, UDMR si cu reprezentantii minoritatilor. Astazi, dupa intalnirea cu cei din PRO Romania, putem spune ca din partea…