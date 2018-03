Stiri pe aceeasi tema

- ♦ Scaderea cu mai bine de 30% a costurilor asociate proiectelor eoliene ar putea readuce Romania pe radarul investitorilor, jucatorii din piata spunand ca la actualul nivel al investitiilor noile proiecte nu ar mai avea nevoie decat de un mediu stabil, nu si de scheme de sprijin in spate. …

- Banca nr. 2 din piata si-a bugetat cresteri de doua cifre pe toate categoriile de venituri, insa se asteapta la un ritm de doua ori mai redus al activelor, de 6,4% in acest an fata de 2017. Banca Transilvania, a doua cea mai mare institutie de credit din piata locala dupa valoarea activelor,…

- ♦ In subsidiar, Vodafone a lucrat si la infrastructura de fibra optica si la capabilitatile de IT, astfel ca are fundatia pentru a intra in viitor in lupta pe pachete fix-mobil. De la mai putin de 2 milioane de clienti cu smartphone, Vodafone are acum aproape 7 milioane din 9. Decizia…

- Un numar de 4.700 de persoane au solicitat anul trecut azil in Romania, echivalent a 0,7% din numarul de solicitari de azil inregistrate anul trecut in Uniunea Europeana, potrivit datelor publicate ieri de Eurostat. Intre tarile din Europa de Est, Romania a primit cele mai multe solicitari…

- Citeste si: GfK: Piata electro-IT&C a urcat cu 16% in trim. 3, la 709 mil. euro Grafic: Evolutia vanzarilor de pe principalele categorii ale pietei locale electro-IT in trim. 3 si primele trei trimestre ale anului 2017 (mil. euro) cel.ro: Doar 2-3 jucatori vor ramane pe piata electro-IT online din…

- ♦ Cele mai multe disparitii de nume au avut la baza tranzactii in urma carora noii proprietari au redenumit retelele ♦ Primii zece jucatori de pe piata locala au facut in 2016 afaceri de 12 mld. lei. Cinci branduri din piata de bricolaj au disparut din Romania in ultimii cinci ani.…

- Romania ocupa ultimul loc in Europa si antepenultimul loc in lume in indexul statusului profesorului in societate, aceasta meserie fiind vazuta ca una nedorita si neplacuta pe plan local, arata rezultatele unui studiu despre statutul profesorilor realizat de Fundatia Romanian Business Leaders (RBL)…

- BizzOnWheels produce remorci utilitare pentru biciclete si se adreseaza tinerilor antreprenori care vor sa inceapa un business cu biciclete, insa mai nou este prima companie romaneasca care produce biciclete electrice de tip chooper, fondata de Ovidiu Teofanescu si Marius Ghinet. „Am creat…

- Cred ca BNR nu va mai majora dobanda de referinta Patria Bank, banca rezultata din fuziunea dintre Banca Comerciala Carpatica si Patria Bank, intentioneaza sa-si creasca organic cota de piata la 1,3%-1,5% in urmatorii cinci ani, in conditiile in care in prezent institutia…

- Cresterile de preturi sunt de 3,74% la marfurile alimentare, de 6,27% la marfuri nealimentare si de 2,92% la servicii. Este o crestere pe care economistii o anticipau, avand in vedere evolutia consumului care nu se domoleste si care a condus in ianuarie la majorarea deficitului comercial…

- BCR si-a pastrat in luna ianuarie pozitia de lider in topul dealerilor primari, fiind urmata de ING Bank, iar podiumul din prima luna a anului 2018 este completat de UniCredit Bank, care a stationat pe trei. BCR, cea mai mare institutie de credit dupa active de pe piata locala, ocupa la…

- Deficitul comercial de 775 mil. euro din ianuarie este cel mai mare inregistrat in prima luna din an, in ultimii zece ani, demonstrand ca „excesul de cerere” atat de criticat de unii economisti ramane foarte sus, in ciuda unor masuri de stopare a consumului, precum majorarea dobanzii-cheie a BNR…

- Pentru Romania, contextul anului trecut a fost cel mai bun, atat din punct de vedere macroeconomic, cat si geopo­li­tic, crede Florin Vasilica, partener si head of transaction ad­visory services in cadrul com­paniei de audit si consultanta EY. Acest lucru s-a reflectat si in piata de fuziuni si…

- Piata valutara s-a mai dezmortit in februarie, dupa nivelul modest din ianuarie, dar a ramas sub valoarea din a doua luna a anului trecut. Jucatorii de pe piata valutara au derulat in februarie 2018, in medie, tranzactii zilnice de 1,6 mld. euro. Piata valutara a inregistrat in primele doua…

- Unul dintre cei mai mari economisti americani, Jeffrey Sachs, profesor la Columbia University, a spus astazi la Bucuresti ca Romania trebuie sa investeasca in industriile de inalta tehnologie daca vrea crestere economica sustenabila si sa ramana cat mai aproape de nucleul UE. „Romania are…

- „Medicina moderna se face cu investitii in echipamente pentru investigatii.“ Dorian Sam Schwartz, proprietarul operatorului de servicii medicale private Romgermed, un jucator de talie medie, a bugetat pentru acest an afaceri mai mari cu 30% avand in vedere investitiile realizate…

- Afacerile L’Oreal Romania au crescut anul trecut cu peste 10%, apropiindu-se de 350 mil. lei, conform estimarilor ZF. Pentru acest an oficialii companiei afirma ca si-au bugetat o noua crestere de doua cifre. Pentru L’Oreal 2017 a fost cel mai bun an de pana acum, din istoria de 20…

- ♦ Luna februrie a readus cu picioarele pe pamant comunitatea investitionala globala, obisnuita de mai bine de un an cu aprecieri accelerate, pe fondul unei economii mondiale ce parea a nu mai fi hartuita de vesti proaste sau schimbari bruste de paradigma politica in tari-cheie. …

- Oana si Julian Manescu, doi antrepre­nori din Bucuresti, au deschis acum trei ani o pizzerie in zona Tineretului din Capitala, in urma unei investitii de 35.000 de euro. Locatia pizzeriei Volare este un concept specific italian si are doar opt mese. „In anul 2015 am deschis pizzeria Volare…

- ♦ Reteta start-up-urilor nu este despre a te imbogati rapid, ci despre a construi niste produse care vor avea impact in economie. Dezvoltarea tot mai accelerata a tehnologiei, precum si o serie de masuri legislative initiate la nivel european reprezinta factori determinanti…

- „Imbucurator este faptul ca tariful mediu a inregistrat o crestere semnificativa.“ Hotelul de patru stele Mercure din Capitala, deschis in 2014 pe Calea Victoriei si controlat de familia de medici stomatologi Dogariu, a operat in 2017 la un grad de ocupare de peste 80%, in linie cu nivelul…

- De multa vreme vrem sa aducem straini in tara, iar anul acesta vom dezvolta aceasta divizie. Agentia de turism CMB Travel din Capitala, care vinde pachete turistice personalizate spre destinatii exotice precum Thailanda, Republica Dominicana, Mexic, Sri Lanka sau Cuba, tinteste vanzari de…

- „Ca sa existi pe net trebuie sa fii proactiv, sa interactionezi cu cei de pe nisa ta, nu doar sa actionezi din cand in cand. Tot timpul trebuie sa interactionezi, sa monitorizezi ce se discuta despre tine si sa reactionezi” O firma care lanseaza un produs nou trebuie sa aloce 15-20.000 euro…

- Compania romaneasca de publicitate digitala outdoor Phoenix Media, prezenta pe piata din Capitala de 13 ani, a incheiat 2017 cu venituri de doua milioane de euro si mizeaza pe o crestere de 10% anul acesta, in conditiile lansarii in toamna anului trecut a softului STOC (Standard Tool for Organising…

- Acesta este al doilea val important de turbulente care loveste aeroportul din Timisoara dupa ce in anul 2013 compania Carpatair a acuzat politicile comerciale discriminatorii ale aeroportului legate de taxele mai mici oferite competitorilor de la Wizz Air. Ryanair, cea mai mare companie…

- ♦ Piata din Romania a inregistrat in perioada 2008-2017 cel mai puternic avans din regiune in ceea ce priveste suprafata medie de comert alimentar la mia de locuitori, avansul fiind de circa 34% ♦ Prin comparatie, in Bulgaria si Cehia cresterea a fost de trei ori mai mica, in Ungaria a fost…

- Gigantul american, lider in plati digitale la nivel mondial, investeste anual in 8-9 start-up-uri, iar valoarea investitiilor porneste de la 500.000 de euro si poate ajunge la 20 milioane euro. Companiile din Romania care dezvolta solutii sau servicii pentru digitalizarea industriei financiare…

- Magistrala 6, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructura anun­tate, ce implica realizarea unei linii de metrou care sa lege Capitala de aeroportul Henri Coanda (Otopeni) nu are toata documentatia depusa si risca sa nu fie finalizata pana in 2020, anul in care autoritatile si-au asumat…

- Compania din Bacau a trimis anul trecut la export 40% din productie, iar restul pe piata locala. „Vrem sa crestem mai mult pe piata locala.“ Fabrica Barleta Bacau, in care se produc pungi, saci si sacose din hartie pentru mari lanturi de supermarketuri, retele de fast-food sau pro­du­ca­tori…

- „Piata de M & A este fragmentata si cred ca tranzactii mici si medii vor continua sa se incheie in anii ce vor urma. Sunt fonduri care fac exit din Romania, dar si fonduri care tatoneaza piata pentru o intrare.” „Cresterea PIB-ului Romaniei a fost uriasa in 2017, cresterea va continua si…

- Piata de tevi si tuburi s-a situat in 2017 la aproximativ 7 milioane de euro, fata de 20 de milioane in urma cu zece ani. Producatorul turc Super­lit, care detine o fabrica in Buzau, a facut anul trecut tevi si tuburi in valoare de 13 mil. euro, valoare din care peste 70% a mers la export.…

- Familia Avramita a creat in peste doua decenii businessul florariei Iris, care astazi este unul dintre cele mai mari din Romania. Totul a pornit de la un florar renumit din Bucuresti, unde Lidia Avramita si sotul ei i-au fost elevi. Piata florilor din Romania este evaluata la 100 de milioane de…

- „Planul nostru de afaceri pe 2018 include un buget de investitii de circa 4 milioane de lei directionati pentru dezvoltarea si marketarea unor solutii pentru consumatori finali.” Siveco, unul dintre cei mai mari furnizori de software si servicii de IT de pe piata locala, cu venituri totale…

- Managerii romani se plang „prea mult“ de schimbarile legisla­ti­ve si fiscale, birocratia sau in­frastructura din Romania in loc sa se uite la opor­tu­ni­ta­ti­le „ex­ce­lente“ de business si pierd din vedere cat de greu este sa intri pe pietele „ase­za­te“ din Vest unde si taxele sunt mult mai…

- ♦ In 2017 s-au semnat peste 150 de tranzactii care au avut ca tinta o companie locala sau cu activitate semnificativa in Romania, valoarea totala a acestora sarind de 3,2 mld. euro ♦ Cele mai mari zece mutari au tinut in spate 65% din valoarea pietei, semn ca inca exista o polarizare ♦ Valoarea…

- Piata de usi din Romania este domi­na­ta de importurile din China si Turcia, pro­ducatorii romani reusind sa aiba doar aproximativ 30% din piata, a decla­rat la ZF Live Roberto Popandron, ge­ne­ral manager al companiei Doors Class. „Cele mai mari vanzari le fac produsele din China, undeva…

- ♦ Bursa de la Bucuresti este inca definita de un peisaj al unei lichidati anemice in comparatie cu principalele burse din regiune, respectiv cele din Viena si Varsovia ♦ Cum ar putea creste valoarea zilnica de tranzactionare la Bucuresti? Piata de capital de la Bucuresti, aflata intr-un…

- ♦ Piata de fuziuni si achizitii a avut anul trecut o valoare totala de 4-4,6 miliarde de euro, conform estimarilor companiei de audit si consultanta Deloitte ♦ Cea mai importanta mutare a venit din energie si a avut o valoare de 401 milioane de euro. Avocatul Florian Nitu, ma­naging…

- „Noul plan investitional vine pe fondul cresterilor inregistrate atat pe piata locala, cat si la export“. Producatorul de vin Cramele Recas, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata de profil, anunta un nou plan de investitii, capacitatea de pro­duc­tie urmand a ajunge in total la 30 de…

- „Exista un dezechilibru pe piata, care se va mentine atata timp cat nu vor fi rezolvate problemele legate de disponibilitatea fortei de munca si infrastructura.“ Cererea bruta de spatii industriale si de logistica a crescut anul trecut cu 15%, la peste 525.000 de metri patrati, inregistrand…

- Angajatii Atos IT au votat noua varianta a contractului colectiv de munca propus de grupul francez si au anulat greva. Angajatii Atos IT Solutions and Services, subsidiara locala a grupului francez cu acelasi nume, unul dintre cei mai mari integratori de solutii IT din Europa si unul dintre…

- Lantul de cofetarii ANA Pan, dezvoltat de familia Copos la inceputul anilor ’90, a finalizat anul trecut cu afaceri de 25,5 milioane de lei, in crestere cu 16% fata de anul anterior, si estimeaza pentru anul viitor un avans similar, potrivit oficialilor companiei. „Am continuat…

- ♦ Pe piata romaneasca s-au semnat anul trecut peste 105 tranzactii care au avut o valoare de minimum 5 mil. euro, a caror valoare cumulata a fost de 4 - 4,6 mld. euro ♦ Cele mai fierbinti trei domenii au fost energia, serviciile financiare si tehnologia (impreuna cu media si telecom), tranzactiile totale…

- Wizz Air, liderul pietei locale de transport aerian dupa nu­marul de clienti, a avut anul trecut in Romania un numar de 6,8 milioane de pasageri, mai mult cu 28% fata de anul precedent. Piata locala reprezinta pentru transportatorul cu sediul la Budapesta circa 23% din numarul de locuri alocate in aero­na­ve…

- ♦ In Bucuresti existau la finalul anului trecut circa 8.500 de magazine care vindeau produse de larg consum, numarul lor fiind in scadere ♦ Mai exact, in perioada 2013-2017 au tras obloanele un sfert din totalul unitatilor, arata datele companiei de cercetare de piata Vektor Marktforschung…

- Consolidarea tot mai accentuata din sectorul bancar pune si mai multa presiune pe jucatorii ramasi in piata, determinandu-i sa fie mai competitivi si sa aiba o viteza de reactie mai mare in oferirea produselor si serviciilor catre clienti, considera Francois Bloch, director general al BRD, a treia…

- Dragos Corbu, un antreprenor din Bucuresti, a pus acum opt ani bazele unui business cu scaune auto, carucioare si scaune de masa pentru copii sub brandul Juju, produse fabricate in sase cen­tre de productie din China si care apoi sunt co­mercializate in Romania si in alte tari din Europa. Acum…

- Grupul petrolier OMV Petrom, pro­ducatorul si furnizorul de gaze naturale Romgaz Medias si Banca Transilvania au fost cele mai valoroase companii locale listate la Bursa de Valori Bucuresti in 2017, cu o capitalizare cumulata de aproape 37,5 de miliarde de lei. Cele mai mari zece companii…

- ♦ Pe lista de prioritati a Anei Dumitrache, co-country head pentru Romania al dezvoltatorului CTP, se numara si transformarea CTPark Bucharest West, de langa Capitala, in cel mai mare parc logistic din Europa de Est, cu peste 700.000 de metri patrati construiti. Ana Dumitrache, 41…

- ♦ Analistii considera ca dividendul va ramane la putere si in 2018 si nu numai ca bursa de la Bucuresti va avea cel mai ridicat randament al dividendelor din lume, dar se va distanta de alte piete. Piata de capital din Romania ar putea livra dividende cu randamente chiar si de 10-12% in…