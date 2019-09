Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila va efectua, in perioada 23-28 septembrie, o vizita in Statele Unite ale Americii, unde va avea mai multe intalniri, in special cu reprezentanți ai comunitații evreiești. Sursa Zilei a aflat care este programul vizitei premierului roman. Este posibil ca acest program sa sufere…

- Fostul șef al SRI, ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a fost audiat, marți, la DNA, in dosarul privind vizita fostului președinte al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, la Washington. La ieșirea din sediul DNA, George Maior a confirmat audierea in acest dosar, precizand ca a dat declarații in…

- Premierul susține ca nu a primit de la fostul ministru de Externe, Teodor Meleșcanu, documentul oficial privind rechemarea lui George Maior din funcția de ambasador al Romaniei in Statele Unite. „Nu am primit nicio solicitare de retragere din partea domnului Meleșcanu. O semnam și o trimiteam la Cotroceni,…

- Fostul șef SRI, George Maior, este citat pentru vineri, 30 august, de catre procurorii Secției de investigare a infracțiunilor din justiție (SIIJ), in dosarul privind extradarea lui Nicolae Popa, in care Laura Codruța Kovesiare calitatea de inculpat, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Surse…

- Vicepremierul Mihai Fifor a anuntat, joi, ca a avut o intrevedere cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, in cadrul careia au fost abordate teme de actualitate aflate pe agenda bilaterala, cu accent pe oportunitatile concrete de dezvoltare a profilului Parteneriatului Strategic cu SUA. “Am avut…

- Apar detalii despre cum a decurs plecarea din țara a Sorinei, fetița de 8 ani din Baia de Arama. Ea a parasit Romania insoțita de parinții adoptivi, familia Sacarin, doi romani stabiliți de mulți ani in SUA. Duminica dimineața, soții Sacarin au ajuns cu Sorina la Aeroportul Otopeni urmand sa decoleze…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 7,1 grade Celsius s-a produs, vineri seara, in statul american California, la doar o zi dupa un alt cutremur puternic in zona, anunta Institutul de Geofizica din SUA (USGS). Autoritatile din Statele Unite au anuntat ca au fost inregistrate mai…