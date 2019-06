Cu mortu’ prin centru! Episcopia își cere scuze! Mai mulți cetațeni s-au aratat indignați de aceasta situație, spunand ca nu este normal sa-ți plimbi copilul prin centru și sa vada sicrie cu morți. Situația a ajuns și in atenția municipalitații. „Am aflat cu surprindere de acest lucru extrem de neplacut, ca in centrul orașului, chiar la parterul catedralei, sa existe o astfel de firma (de servicii funerare – N.R.). Nu am discutat cu Preasfinția sa, nu știu care este opinia dumnealui despre acest lucru, dar cred ca, intr-un oraș civilizat, o astfel de activitate nu poate sa se desfașoare in buricul targului. Aici sunt tot felul de ceremonii,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

