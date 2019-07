Cu mintea îmbibată de alcool sau fără permis, la volan! Au fost taxați de polițiști Mai mulți șoferi din Bistrița-Nasaud care au condus in weekend sub influența alcoolului sau fara permis s-au ales cu dosare penale. Unul dintre aceștia a provocat și un accident rutier. Un barbat, in varsta de 51 de ani, din localitatea bistrițeana Blajenii de Sus a provocat, vineri 26 iulie, un accident rutier, soldat cu pagube materiale, din cauza ca nu a pastrat distanța regulamentara in raport cu autoturismul aflat in fața sa. Insa acesta nu a fost singurul motiv de producere a accidentului, fiindca polițiștii au descoperit ulterior ca barbatul era și baut. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, barbatul… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

