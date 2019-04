Cu mici excepții, majoritatea vorbesc despre nimic Nu incetez sa-l admir pe președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca. Nu-l cunosc personal, chiar daca am fost, in vara anului trecut, la Arad, intr-un tur de presa, chiar daca dansul a fost in vizita la Ungheni. Multe, foarte multe ar putea prelua funcționarii noștri publici, aleșii locali de la colegii lor aradeni. De la o vreme, urmaresc postarile președintelui Iustin Cionca de pe pagina sa de facebook. Cum, Doamne, poate acest om, care are in gestiunea sa un județ cu o populație de peste 400 mii de locuitori (de patru ori mai mare decat a raionului Ungheni și de aproape șapte ori… Citeste articolul mai departe pe expresul.com…

Sursa articol si foto: expresul.com

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a efectuat duminica noaptea un control la Spitalul Clinic Judetean "Sf. Andrei" Constanta, unde a gasit mai multe nereguli, in special la Sectia de Neurologie si la Unitatea de Primiri Urgente, la triaj. Cuvintele folosite in timpul controlului spun multe: "dezastru,…

- Ministrul Sanatatii, a cerut demiterea asistentei sefe de la Sectia de neurologie si a celei de la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) in urma unei vizite pe care a efectuat-o inopinat, in noaptea de duminica spre luni la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) “Sf. Apostol Andrei” din Constanta. Saptamana…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a cerut demiterea asistentei sefe de la Sectia de neurologie si a celei de la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) in urma unei vizite pe care a efectuat-o inopinat, in noaptea de duminica spre luni, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) “Sf. Apostol Andrei”…

- Control fulger duminica seara la Spitalul Județean Constanța. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a verificat Unitatea de Primiri Urgențe și secțiile Neurologie, Cardiologie și Pediatrie. Ministrul a gasit numeroase nereguli - pe langa mizerie și lipsa dezinfectanților, in saloane nici nu erau curațate…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a cerut demiterea asistentei sefe de la Sectia de neurologie si a celei de la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) in urma unei vizite pe care a efectuat-o inopinat, in noaptea de duminica spre luni, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) “Sf. Apostol Andrei”…

- * Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a cerut demiterea asistentei sefe de la Sectia de neurologie si a celei de la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) in urma unei vizite pe care a efectuat-o inopinat, in noaptea de duminica spre luni, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) "Sf. Apostol Andrei"…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a cerut demiterea asistentei sefe de la Sectia de neurologie si a celei de la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) in urma unei vizite pe care a efectuat-o inopinat, in noaptea de duminica spre luni, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) "Sf. Apostol Andrei"…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca a constatat, in urma unui control inopinat la Spitalul Judetean din Ploiesti, ca sunt probleme la Unitatea de Primiri Urgente in ce priveste modalitatea in care sunt tratati pacientii, felul in care li se vorbeste si comportamentul cadrelor medicale, dar…