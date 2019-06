Stiri pe aceeasi tema

- Celine Dion a ajuns sa arate din ce in ce mai rau in ultima perioada din cauza siluetei silfide. Fanii considera ca artista este bolnava de anorexie, insa pe vedeta nu prea pare sa o deranjeze acest aspect și este relaxata, la fiecare apariție.

- Celebra pentru bustul ei mic, pe care si-l afiseaza ostentativ in tricouri transparente, este fara doar si poate solista Corina Bud (39 de ani). In ultimii ani, cantareata a devenit insa in ce in ce mai indrazneata cu imaginile de pe retelele sociale si a inceput usor-usor sa renunte la haine si sa…

- Monica Barladeanu este una dintre femeile din shobiz-ul romanesc care au curaj sa isi arate fata si nemachiata. Vedeta a publicat astazi o imagine in care apare fara strop de machiaj. Ajunsa la varsta de 40 de ani, Monica Barladeanu se lauda cu un chip foarte bine intretinut, exact ca al unei tinere…

- Internautii au avut parte de un soc astazi. Dana Rogoz, blonda si cu parul scurt! La prima vedere, o astfel de schimbare de look le-a ridicat semne de intrebare. Ce-i drept, nu-i sta rau deloc.

- Diana Dumirescu nu-și mai incape in piele de fericire de cand a aflat ca urmeaza sa aduca pe lume un copil și este extrem de incantata de acest lucru! Mai mult, vedeta este nerabdatoare sa decoreze camera copilului și, pentru ca nu prea are idei, a apelat la ajutorul fanilor ei.

- Flavia Mihașan se pregatește pentru venirea pe lume a baiețelul sau și radiaza de fericire. Vedeta a postat o fotografie pe internet care pare „rupta” dintr-o revista! Burtica de gravida o face sa straluceasca mai mult ca niciodata, asta e clar!