Cu leul, în Lamborghini, pe Champs-Elysees In timpul unei verificari a poliției, cu puțin timp inainte de ora 20:00, pe Avenue des Champs-Elysees, poliția a descoperit un pui de leu intr-o limuzina de lux marca Lamborghini, potrivit RTL. In urma acestei escapade insolite, soferul bolidului de lux a fost plasat in custodia politiei, iar puiul de leu, confiscat si pus in singuranta, informeaza presa franceza. Intr-un alt caz asemanator, un barbat a fost depistat cu un exemplar din aceeasi specie de feline intr-un apartament din Val-de-Marne. Barbatul a fost condamnat la șase luni de inchisoare de catre un tribunal din Creteil. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

