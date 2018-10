Cu leii pe terasa casei. Un mexican refuză să-i predea Inspectorii federali mexicani au declarat, dupa ce au descoperit cei trei lei, ca cele trei feline mari ar trebui mutate intr-o locația in care sa beneficieze de o ingrijire mai adecvata, relateaza BBC. Ragete lor puternice au provocat ingrijorari in zona in care locuiește stapanul lor și care este extrem de aglomerata cu construcții, potrivit presei locale, iar vecinii se tot plang pe rețelele de socializare. Conform sursei citate, Omar Rodriguez a afirmat ca ii ține pentru ca dorește ca nepoții sai sa cunoasca speciile pe cale de dispariție, in special leul alb, conform ziarului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

