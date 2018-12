Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a publicat ordinea de zi a sedintei de joi, chiar daca de regula aceasta era trimisa cu o ora inainte de inceperea reuniunii. Printre teme nu se regasesc ordonantele privind amnistia si masurile fiscale. Presedintele Iohannis a transmis ca va merge la toate sedintele.

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat astazi, 19 decembrie 2018, de la ora 10.30, in sala "Remus Opreanu" a Consiliului Judetean Constanta.UPDATE: ora 10.41Aceasta este ultima sedinta a CLM din acest an si va fi o sedinta festiva. La inceput Corul Armonia sustine un program de colinde.…

- Consiliul local al municipiului Constanta a fost convocat in sedinta ordinara, joi, 29 noiembrie 2018, ora 14.00, la sediul Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta Sala de Marmura a Garii Maritime, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea procesului verbal al sedintei de indata…

- In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost convoacat Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara, miercuri, 31 octombrie 2018, ora 12:00, in sala "Remus…

- Guvernul s-a reunit in ședința miercuri dupa-amiaza, iar pe ordinea de zi figureaza si proiectul legii pensiilor. Noua lege se va aplica etapizat, incepand cu anul 2019, pana in 2021, cand va intra integral in vigoare, a precizat premierul Viorica Dancila, in debutul ședinței

- Guvernul are in lucru un proiect de Ordonanta de Urgenta care legifereaza cadrul general pentru infiintarea fondului suveran de investitii si, daca vor fi obtinute toate avizele, acesta ar putea intra in sedinta de Guvern de saptamana aceasta, a declarat marti, la Palatul Parlamentului, ministrul Finantelor,…

- Consiliul Judetean Constanta este convocat in sedinta ordinara, astazi, 28 Septembrie 2018, ora 13,00 in Sala ldquo;Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ ndash; Consiliul Judetean Constanta. Sunt 31 de proiecte pe ordinea de zi si cinci proiecte incluse pe ordinea suplimentara. In sala sunt…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta ordinara, astazi, 27 septembrie 2018, ora 12.00,in sala "Remus Opreanu" a Consiliului Judetean Constanta. Pe ordinea de zi au fost incluse urmatoarele proiecte de hotarare: 1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului…