Noua Toyota Aygo 2019 nu are nici acum o cotiera centrala

Noua masina este ultima construita de catre japonezi in uzinele din Europa, adica acesta este ultimul Aygo dedicat pietei din Europa. Sub capota se ascunde aceeasi motorizare cu 3 cilindri in linie de 1 litri, iar la capitolul ergonomie nici in acest an masina nu primeste o cotiera centrala.… [citeste mai departe]