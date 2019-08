Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, guvernul pare din ce in ce mai atent la reducerea cheltuielilor bugetare. Nu știm daca aceasta preocupare vine din dorința de a eficientiza aparatul guvernamental sau pentru ca Executivul a ințeles ca in actualul ritm al cheltuielilor, deficitul bugetar va depași anul acesta nivelul…

- Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM) cere premierului Viorica Dancila sa nu dea curs solicitarilor UDMR privind modificarea Codul administrativ. Conducerea Forumului mentioneaza, intr-un comunicat de presa remis miercuri AGERPRES, ca prevederile pe care UDMR doreste sa…

- Timp de șase saptamani, nu poate lucra singurul intreținator al familiei. Orice fel de sprijin e binevenit, transmite CJ Harghita Consiliul Județean Harghita a informat ieri ca o femeie de douazeci și noua de ani din localitatea Siculeni a fost atacata in zorii dimineții de sambata de un urs, in vreme…

- Ziua universala a iei, celebrata anual in data de 24 iunie, a fost sarbatorita, in avans, de catre membrii Asociației Distroficilor Muscular din Romania (ADMR), printr-o șezatoare organizata la sediul din Valcele. „Hai la șezatoare” – s-a numit evenimentul derulat sambata, participanți fiind membrii…

- Proiectul„ Dr.Peștișor” continua și in acest an, fiind imbogațit cu „Cercul parinților” și cu activitați ce ii implica pe parinții copiilor cu diverse deficiențe in activitațile terapeutice, au anunțat reprezentanții Centrului de Cercetari Subacvatice al județului Covasna. Scopul principal al proiectului…

- Teatrul Independent „Osono” organizeaza, in zilele de 15 si 16 iunie, in parteneriat cu Școala Populara de Arte și Meserii din Sfantu Gheorghe, Editia a V-a a Festivalului de Teatru de Amatori de la Sfantu Gheorghe. 100 de tineri sunt așteptați la eveniment. Editia 2019 va reuni 10 spectacole, produse…

- De-a lungul veacurilor poporul a invațat sa exprime anumite situații de viața in vorbe de duh, expresii, proverbe și zicatori, conferind astfel limbajului coloratura și expresivitate deosebita. Vom incerca sa „materializam” cel puțin una din ele: „nod in papura”. S-ar cuveni insa ca mai inainte…

- Fost si viitor profesor de educatie fizica si sport, actualul ministru al Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, a afirmat, in cadrul unui interviu acordat AGERPRES, ca elevilor ar trebui sa le fie insuflata pasiunea pentru sport astfel incat sa fie determinati sa vorbeasca despre orele de educatie…