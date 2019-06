Cu gândul la Liga 4 Fotbalul mic SPERANTE… In penultima etapa a play-off-ului Ligii 5, Unirea Negresti si FC Cretesti isi pot asigura promovarea in Liga 4. Negrestenii nu trebuie sa piarda la o diferenta de trei goluri la Vetrisoaia pentru a fi siguri de promovare, in timp ce echipei din Cretesti ii mai trebuie un singur punct in ultimele [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalul mic REMIZA… FC Ghergheleu a amanat petrecerea negrestenilor! In prima etapa a returului Grupei A din play-off-ul Ligii 5, FC Ghergheleu a remizat, in deplasare, scor 2-2, cu Unirea Negresti, iar Barnoveanu si compania nu trebuie sa piarda la Vetrisoaia, la o diferenta de trei goluri, pentru…

- Liga 5 LIDER… Unirea Negresti este lider autoritar in Grupa A play-off-ului Ligii 5, avand un avans de 8 puncte fata de ocupanta locului secund, Viitorul Vetrisoaia, Negrestenii au defilat in Liga 5 si sunt la un pas de promovarea in Liga 4. In ultima etapa a turului din play-off-ul Ligii 5, Unirea…

- Fotbalul mic CARE PE CARE… Dueluri pe viata si pe moarte in lupta pentru evitarea retrogradarii. Play-out-ul Ligii 4 Vaslui debuteaza maine, de la ora 18.00, cu meciurile din mansa tur a semifinalelor. ACS Moara Domneasca infrunta Sporting Barlad, iar Juventus Falciu da piept cu Vitis Suletea. Se dau…

- “JUDETEANA” DEBUT… Prima etapa a play-off-ului Ligii 5, programata duminica, de la ora 15.00, ne ofera patru meciuri extrem de interesante in cele. Castigatoarele celor doua grupe vor promova direct in Liga a 4-a. In Grupa A, FC Ghergheleu va intalni Unirea Negresti, iar FC Poganesti se va duela Viitorului…

- Fotbalul mic “JUDETEANA”… Ultima etapa a sezonului regulat din Liga 5 a stabilit configuratia generala in cele trei serii. Unirea Negresti, Inter Sport Vaslui, Viitorul Rebricea (din Seria Vest), Victoria Muntenii de Jos, FC Ghergheleu (din Seria Est), FC Cretesti, FC Poganesti si Viitorul Vetrisoaia…

- Liga 5 MERG MAI DEPARTE… Stim cele opt echipe calificate in play-off-ul campionatului Ligii 5. Unirea Negresti, Inter Sport Vaslui si Viitorul Rebricea, din Seria de Vest, Victoria Muntenii de Jos si FC Ghergheleu, din Seria de Est, FC Poganesti, FC Cretesti si Viitorul Vetrisoaia, din Seria Husi-Barlad,…

- Reprezentantele judetului Constanta din seria secunda a Ligii a 3 a de fotbal, Axiopolis Cernavoda si CS Medgidia, joaca astazi, de la ora 17.00, in etapa a 25 a a campionatului: Axiopolis locul 8, cu 26 de puncte CS Faurei locul 9, cu 26 de puncte Inainte Modelu locul 6, cu 36 de puncte CS Medgidia…

- Fotbalul mic “JUDETEANA”… Liderul Seriei Husi-Barlad, FC Poganesti, a fost tinuta in sah de Avantul Bacani, 3-3 (2-3), duminica, in deplasare, intr-o partida din etapa a X-a a Ligii 5 de fotbal. FC Cretesti a invins la Stanilesti (4-1) si a egalat la puncte liderul. Pas gresit facut de FC Poganesti…