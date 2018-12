Cu gândul la… Crăciunul copilăriei Adesea ma gandesc: de ce oamenii nu mai stiu sa se bucure cu adevarat de lucrurile frumoase? Si cand spun lucruri, nu ma refer strict la obiecte. De ce tot ceea ce conteaza pentru acestia sunt lucrurile materiale scumpe, lipsite de vreun folos anume sau cele care nu starnesc nici o emotie, ci mai degraba… un zambet fals? Traim intr-o societate in care lumea a uitat ce inseamna sa daruiesti din suflet un cadou care sa aiba in spate o poveste, (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

