Cu fonduri europene, peste 100.000 de oameni au apă mai bună Uniunea Europeana include protecția sanatații cetațenilor prin accesul la apa potabila de calitate intre elementele cheie ale politicii sale. CUM AU REUSIT, IN CIUDA CONTESTATIILOR Țara noastra a facut eforturi considerabile in alimentarea cu apa, fapt menționat și de un raport recent al Curtii Europene de Conturi, inclusiv prin investitii importante din fonduri europene. Un caz elocvent este proiectul derulat de ECOAQUA Calarasi pentru modernizarea, cu finanțare europeana, a sistemelor de alimentare cu apa din Calarasi, Oltenița, Lehliu Gara si Budești, județul Calarasi, și Urziceni, județul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

