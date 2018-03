Cu filosofii prin Paris Foarte numeroase sunt cartile care reconstituie geografia literara a Parisului, fie asa cum apare ea in operele de fictiune, fie analizand relatia pe care scriitorii au avut-o cu un oras fascinant si care este, dupa formula unui reputat savant, Karlheinz Stierle, o „capitala a semnelor". Un demers mai putin obisnuit ne propune Jean Lacoste in Parisul filosof (Paris philosophe, ed. Bartillat, 2018) pe urmele unor filosfi care au trait in Paris sau care au trecu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un prieten al lui Radouane Lakdim, autorul atacurilor comise vineri in zona orasului Carcassonne, in sud-vestul Frantei, a fost retinut in cursul noptii pentru asociere terorista, transmite AFP, citand o sursa apropiata anchetei. Persoana retinuta este un minor nascut in anul 2000. Vineri seara a fost…

- Ca urmare a faptului ca s-a declarat victima a atacurilor teroriste, femeia a primit despagubiri de 25.000 de euro din partea statului francez. In varsta de 49 de ani, ea avea deja trei condamnari la activ, toate pentru inșelatorie. Ea s-a declarat victima la trei luni dupa atentatele de Paris, in…

- Redam mai jos scrisoarea completa transmisa de grupul preocupat de politicile publice care afecteaza climatul de afaceri și bunastarea populației: “ Stimați membri ai Parlamentului, Instituirea unor plafoane ale ratelor de dobanda la credite iși propune sa vina in beneficiul populației care, teoretic,…

- Mare bucurie pentru boxerii ieșenii, anunțata pe prima pagina a site-ului Federației Romine de Box, printr-o știre cam agramata, preluata de “ liderul presei ieșene “ sub un titlu ultra-bengos : “ Taifunul din Erbiceni a zguduit Opera din Paris “. Pam-pam. Mai exact : un boxer ieșean a obținut o mare…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost inculpat, miercuri, pentru fapte de coruptie si finantare ilegala a campaniei sale electorale din anul 2007. Dupa cinci ani de investigatie si doua zile de audieri la politie, un judecator francez a decis ca exista suficiente dovezi pentru a-l…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost inculpat, miercuri, pentru fapte de coruptie si finantare ilegala a campaniei sale electorale din anul 2007, relateaza site-ul BBC News. Dupa cinci ani de investigatie si doua zile de audieri la politie, un judecator francez a decis ca exista…

- In total, 19 persoane si cinci entitati sunt vizate de sanctiuni, intre care si FSB (Serviciul Federal de Securitate, fostul KGB) si GRU (Serviciul de informatii al armatei ruse).Cativa dintre cei vizati au fost inculpati in ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller in legatura…

- Cancelarul german, Angela Merkel, și-a exprimat luni speranța privind relansarea procesului de pace in Ucraina dupa alegerile prezidențiale care vor avea loc pe 18 martie in Rusia, in condițiile in care acordurile de la Minsk, incheiate sub egida Berlinului și a Parisului, sunt in impas de luni de zile,…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si-a exprimat luni speranta privind relansarea procesului de pace in Ucraina dupa alegerile prezidentiale care vor avea loc pe 18 martie in Rusia, in conditiile in care acordurile de la Minsk, incheiate sub egida Berlinului si a Parisului, sunt in impas de luni de…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si-a exprimat luni speranta privind relansarea procesului de pace in Ucraina dupa alegerile prezidentiale care vor avea loc pe 18 martie in Rusia, in conditiile in care acordurile de la Minsk, incheiate sub egida Berlinului si a Parisului, sunt in impas de luni de…

- ''Vom vedea dupa alegerile din Rusia de duminica (18 martie) cum vom putea sa dam un nou impuls pentru progrese veritabile in acest proces de la Minsk'', a declarat dna Merkel intr-o conferinta de presa la Berlin, cu cateva zile inainte de scrutinul din Rusia, al carui mare favorit este Vladimir…

- Duminica, 11 martie 2018, inchinata Sfintei Cruci, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie Arhiereasca in Romainville, Paris, pentru romanii ortodocsi din aceasta parte a capitalei Frantei, fiind inconjurat de un sobor de preoti si diaconi din…

- CHIȘINAU, 21 feb — Sputnik. În mare majoritate, locuitorii Batrânului Continent nu considera Rusia drept parte a Europei. Excepție face Polonia, unde cei chestionați, în proporție covârșitoare, s-au declarat convinși ca Rusia face parte din Europa. În…

- Romanian IT, comunitatea globala a romanilor din tehnologie, va lansa, cu prilejul Centenarului Marii Uniri, CelebRo, o aplicatie gratuita pentru mobil care prezinta “harta romaneasca a Parisului”, geolocalizand adresele prin care au trecut...

- Romanian IT – Comunitatea globala a romanilor din tech – sarbatoreste Centenarul Marii Uniri intr-un mod cu totul deosebit. In data de 9 mai, de Ziua Europei, vor lansa CelebRo, o aplicatie gratuita pentru mobil care prezinta „harta romaneasca a Parisului”, geolocalizand adresele prin care au trecut…

- IT-stii romani dezvolta, cu ocazia Centenarului Marii Unirii, o aplicatie gratuita pentru telefoanele mobile numita "CelebRo", prin care vor fi localizate adrese din Paris pe unde au trecut romanii cunoscuti, proiectul urmand sa fie lansat in luna mai. "Romanian IT - Comunitatea globala a romanilor…

- Romanian IT – Comunitatea globala a romanilor din tech – sarbatoreste Centenarul Marii Uniri intr-un mod cu totul deosebit. In data de 9 mai, de Ziua Europei, vor lansa CelebRo, o aplicatie gratuita pentru mobil care prezinta „harta romaneasca a Parisului”, geolocalizand adresele prin care au trecut…

- Cea mai lunga poezie de dragoste din lume a fost scrisa in 1844 in Banska Stiavnica, o localitate din Slovacia, si contine 2.900 de versuri ce au fost compuse de un poet din epoca. Astazi, acest mic oras medieval slovac vrea sa devina un loc de pelerinaj pentru indragostitii din lumea intreaga cu…

- Imagini care te teleporteaza in trecut pe strazile din Paris, dar au fost realizate chiar in localitatea Dubasarii Vechi din raionul Criuleni. Fotografiile au aproape 100 de ani, fiind realizate in perioada interbelica.

- Actrita a fost condamnata la trei luni de inchisoare cu suspendare si sase luni de suspendare a permisului de conducere la finalul unei proceduri asa-numite "de recunoaste a vinei", a spus aceasta sursa, confirmand informatiile din presa. Masina actritei in varsta de 49 de ani a lovit portile prestigiosului…

- Parisul a fost replicat la mii de kilometri pe glob, in Tianducheng, o suburbie a orașului Hangzhou din China. Un fotograf francez a vizitat micul orașel și a facut fotografii cu cladirile și obiectele de arta decorativa care imita locuri din capitala Franței. Fotograful parizian Francois Prost a calatorit…

- Situatia pare sa revina treptat la normal in capitala Frantei dupa ce ninsorile din aceasta saptamana si scaderea brusca a temperaturilor au perturbat circulatia, informeaza joi AFP. Doar opt dintre departamentele din regiunea Parisului se mai aflau joi sub alerta portocalie a Meteo France din cauza…

- Stratul de 15 cm de zapada a facut haos in oraș, dar a și transformat capitala Franței intr-un magnific taram al zapezii, jocurilor și fericirii. Cateva fotografii postate de turiști și locuitori ai Parisului pe Twitter ne arata cum sub o patura de zapada orașul stralucește pur și simplu. Simboluri…

- Caderile de zapada și temperaturile scazute au produs haos in circulatia feroviara si terestra in Franța și au provocat un numar record de blocaje in regiunea Parisului. Capitala franceza si zonele din proximitatea sa se afla sub incidenta Codului Rosu ...

- Politia a avertizat locuitorii din zona Parisului sa isi lase masinile acasa miercuri, dupa depunerea unui strat de zapada de 7 -15 centimetri. Caderile de zapada neobisnuite au condus la anularea tuturor serviciilor de autobuz din Paris si la unele anulari in reteaua RER (Reseau Express Regional),…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, care a implinit luni 33 ani, si-a petrecut ziua de nastere intr-un mod mult mai discret decat omologul sau de la Paris Saint-Germain, brazilianul Neymar, care a organizat o petrecere cu 150 de invitati, in centrul Parisului. Starul…

- Singurul suspect supraviețuitor al atacurilor teroriste din Paris, in 2015, este judecat incepand de azi la un tribunal din Bruxelles, pentru schimbul de focuri care a dus la arestarea sa, potrivit evz.ro Salah Abdeslam a fost escortat la tribunal de doi ofițeri de poliție, mascați, cu cagule și a refuzat…

- Starul brazilian al lui PSG, Neymar, a implinit 26 de ani, sarbatorindu-i intr-un party fastuos cu 150 de invitați. Printre oaspeți, Ronaldo "grasuțul", Gabriel Jesus (Man. City) și Luiz Gustavo, mijlocașul lui OM. Mare petrecere mare la Paris. ...

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmand ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, relateaza AFP. ''Franta, si nici o alta tara,…

- Actiunile cu caracter rasist s-au redus ca numar in Franta in 2017, chiar daca violentele care i-au vizat pe evrei si pe musulmani au fost in crestere, indica bilantul oficial prezentat de Ministerul de Interne, pe fondul emotiei provocate de o posibila agresiune antisemita asupra unui copil de opt…

- 12 departamente din Franța sunt in alerta cod portocaliu de inundații. Sena iși revine incet la normal, dar situația se menține in continuare grava in suburbiile pariziene inundate. Meteorologii spun ca ploile vor reveni in urmatoarele zile și ca pericolul nu a trecut.

- Fluviul a continuat sa creasca si in noaptea de sambata spre duminica, varful de viitura fiind prevazut astazi, potrivit datelor Vigicrues. Potrivit datelor disponibile ieri, Sena avea ieri un nivel de 5,78 metri in centrul Parisului, apele continuand sa urce lent pe tot parcursul wekendului. Autoritatile…

- Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate in zona Parisului, autoritatile fiind in alerta din cauza riscului de inundatii, dupa ce nivelul Senei a crescut in ultimele zile, relateaza News.ro citand Reuters.

- Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate in zona Parisului, autoritatile fiind in alerta din cauza riscului de inundatii, dupa ce nivelul Senei a crescut in ultimele zile, relateaza Reuters.

- Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate in zona Parisului, autoritatile fiind in alerta din cauza riscului de inundatii, dupa ce nivelul Senei a crescut in ultimele zile, relateaza Reuters.Michel Delpuech, prefectul Politiei din Paris, a declarat ca cele aproximativ 1.500 de persoane…

- Grazina zoologica din Vincennes, in imediata apropiere a Parisului, a fost evacuata.La fața locului au ajuns polițiști și tragatori de elita, dupa ce 50 de babuini au scapat din spațiul care le era rezervat.

- Grazina zoologica din Vincennes, în imediata apropiere a Parisului, a fost evacuata. La fața locului au ajuns polițiști și tragatori de elita, dupa ce 50 de babuini au scapat din spațiul care le era rezervat. Majoritatea au fost prinși imediat, însa mai ramasesera câteva…

- 'Aceasta lege nu trebuie sa puna in discutie respectarea de catre Rusia si Ucraina a acordurilor de pace de la Minsk', a subliniat un purtator de cuvant al diplomatiei franceze intr-un comunicat. Franta a indemnat inca o data 'partile sa respecte armistitiul si sa se angajeze in favoarea…

- Festivalul International de Statui Vivante, editia a VIII-a, se va desfasura in perioada 22 - 28 mai, in trei parcuri din Capitala si la Casa Cesianu, a declarat pentru AGERPRES fondatorul Teatrului Masca, actorul Mihai Malaimare. "Editia din acest an a Festivalului Statuilor Vivante va…

- Premierul britanic Theresa May si presedintele francez Emmanuel Macron au incheiat un nou acord privind securitatea frontierei intre cele doua tari, Londra urmand sa plateasca mai mult Parisului pentru oprirea imigrantilor care incearca sa ajunga in Marea Britanie, informeaza postul France 24.

- Naufragiul unui petrolier iranian in marea Chinei de Est, care transporta 136.000 tone de țiței, a general patru pinze de hidrocarburi cu o suprafața de marimea Parisului. Ambarcațiunea s-a scufundat dupa ce a ars timp de o saptamina, in urma unei coliziuni cu un cargo la circa 300 kilometri est de Shanghai,…

- Furtul unicului exemplar al scenariului la film al lui Claude Lelouch a avut loc pe bulevardul Hoche, in departamentul 8 al Parisului, in fata casei de productie Les Films 13, cand cineastul s-a intors din vacanta.

- Un mar este un mar indiferent cum ii spui, exceptand atunci cand iti este servit drept desert, in Paris, de catre cel mai faimos bucator din lume, potrivit Bloomberg. Cedric Grolet este cunoscut pentru deserturile executate in tehnica Trompe-l'oeil care inseamna „arta de a parea…

- "Procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru reabilitarea Pietei Victoria s-au incheiat la finele anului trecut, iar in acest an dam drumul la lucrarile care vor consta in reinnoirea retelelor de utilitati publice si refacerea…

- Trei persoane au fost retinute, insa alte doua au reusit sa fuga, dupa ce au jefuit un magazin de bijuterii din hotelul Ritz, situat in apropiere de piata Vendome din centrul Parisului. Nicio persoana nu a fost ranita, iar prejudiciul s-ar ridica la aproximativ 4,5 milioane de euro, au anuntat surse…

- Jaf armat la Ritz Paris. Cinci barbați mascați au spart, miercuri seara, fereastra de la magazinul de bijuterii a unuia dintre cele mai celebre hoteluri din Paris și au furat bunuri in valoare de milioane de euro, scrie paresa franceza. Jaful s-a produs in jurul orei locale 18.00 (19.00 ora Romaniei),…

- Fanii cantaretei France Gall au defilat miercuri prin fata sicriului inconjurat de trandafiri si depus la casa funerara din Nanterre pentru a-i aduce un ultim omagiu artistei franceze, care a murit duminica la 70 de ani, rapusa de cancer, relateaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Lovitura…

- Turiștii nu pot vizita Turnul Eiffel miercuri din cauza vantului foarte puternic din Franța, a anunțat societatea de exploatare a simbolului Parisului. Vestul și nordul Franței au cuprinse miercuri...

- Nordul Frantei este afectat de o furtuna puternica, iar aproximativ 200.000 de locuinte au ramas, miercuri, fara electricitate, dupa ce vantul a atins viteze de 200 de kilometri pe ora, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. Compania de energie electrica Enedis a precizat ca…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Paris vineri pentru a se intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, intr-un moment in care Ankara pare sa doreasca sa-si restabileasca relatiile cu Uniunea Europeana, dupa ce acestea au traversat o grava criza in 2017, informeaza miercuri…