Stiri pe aceeasi tema

- S-au certat, s-au impacat, s-au certat si s-au impacat... si iar, si iar, si iar! Acum insa, lucrurile par sa fie mai clare ca oricand. Din nou separati, Nicoleta Voicu a venit in platoul emisiunii "Agentia VIP" si a dezvaluit adevaratul motiv pentru care a ales sa-si continue viata fara Gheorghe Turda.

- Nicoleta Voicu are de gand sa nu mai dea nicio sansa relatiei cu Gheorghe Turda. Si-a dat seama ca nu are rost sa continue in acelasi fel de acum inainte si e mai bine sa isi vada fiecare de viata lui.

- Nicoleta Voicu, fosta iubita a lui Gheorghe Turda, a avut prima reacție dupa plecarea artistului in vacața impreuna cu sora lui. Se pare ca biletele spre Dubai au fost cumparate inca din luna decembrie și ar fi trebuit sa fie o escapada romantica intre cei doi. "In decembrie, inainte de a lua biletele,…

- Cantareața de muzica populara Nicoleta Voicu a spus ce mesaj a primit de la fostul sau iubit, Gheorghe Turda, de ziua sa de naștere. Nicoleta Voicu și-a aniversat ziua de naștere. Aceasta a implinit 48 de ani și, cu aceasta ocazie, a scris o poezie cu un mesaj foarte trist. De ziua sa de naștere, solista…

- Gheorghe Turda si iubita sa, Nicoleta Voicu s-au despartit, insa artistul a dat dovada de respect pentru cea care i-a fost alaturi in ultima perioada si nu a trecut cu vederea ziua sa de nastere.

- Interpretul de muzica populara Gheroghe Turda și iubita sa, Nicoleta Voicu s-au separat, iar acum fiecare vine cu o alta explicație in ceea ce privește ruptura dintre ei. Cantarețul de muzica populara Gheorghe Turda s-a desparțit de iubita sa, solista Nicoleta Voicu. Dupa separare, fiecare dintre…

- Dupa ce Gheorghe Turda a vorbit pentru „Agenția VIP” despre desparțirea de iubițica Nicoleta Voicu, aceasta spune care este partea ei de adevar! Tot pentru „Agenția VIP”, fosta partenera de viața a indragitului artist a spus totul despre relația celor doi, dar și despre motivele rupturii dintre ei.

- Gheorghe Turda și Nicoleta Voicu s-au desparțit, deși toți cei care ii cunosc au crezut ca aceștia vor face pasul cel mare. Dupa ce iubita artistului a facut primele declarații despre motivul rupturii dintre ei, interpretul a vrut sa clarifice lucrurile. Gheorghe Turda spune ca gelozia excesiva a partenerei…