- Cantarețul american John Legend e un norocos. Și nu pentru ca o spunem noi. Știe și el lucrul asta. De 11 ani strange in brațe aceeași femeie frumoasa, de care e indragostit pana peste cap.

- Noaptea trecuta taximetriștii din București au fost controlați la sange de polițiști. Celebrul dispozitiv contrafacut „maimuța” le-a adus amenzi intre 1.000 și 5.000 de lei șoferilor care și-au inșelat clienții. „Maimuța” marește artificial costul calatoriei. In total, agentii au dat zeci de sanctiuni contraventionale…

- Julio Jose Iglesias de la Cueva s a nascut in Madrid, la 23 septembrie 1943, precizeaza AGERPRES.Urmeaza Colegiul Catolic al Inimilor Sacre, dupa care studiaza stiintele juridice cu scopul de a intra in serviciul diplomatic.La 16 ani juca fotbal in echipa de juniori a clubului Real Madrid, pe care a…

- Un drum din comuna Scarișoara, care face legatura intre centrul de comuna și celebrul Ghețar, este impracticabil. Acesta strabate mai multe sate, iar oamenii se arata nemulțumiți, și cer ajutorul autoritaților. ”Revin cu problema drumului comunal din comuna Scarișoara, județul Alba, drum ce face legatura…

- Bucurie mare in familia lui Mihai Petre! Celebrul coregraf a devenit tatE pentru a doua oarE, in urmE cu scurt timp. Fostul jurat a "i publicat prima imagine cu cea de-a doua feti:E a fericitului cuplu.