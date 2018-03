Cu doua luni inainte de intrarea in vigoare a GDPR, mai mult de o treime dintre firmele romanesti nu stiu inca ce este acesta ori cred ca nu li se aplica lor

Stiri pe aceeasi tema

- O companie nu se poate dezvolta pe termen lung daca toate profiturile sunt distribuite catre plata dividendelor. In acest caz, nevoile de investitii pe termen lung (activele fixe) si scurt (ciclul de exploatare) se bazeaza doar pe capitalul initial (de cele mai multe ori foarte scazut) si finantarea…

- Circa doua treimi (62%) dintre companiile romanesti constientizeaza faptul ca Regulamentul General privind Protectia Datelor (General Data Protection Regulation - GDPR) le vor afecta, in timp ce 37% nici macar nu au auzit despre aceste prevederi sau nu cred ca li se aplica, reiese dintr-un studiu de…

- Regulamentul trebuie aplicat si respectat de majoritatea firmelor din Romania. Chiar daca ca mai sunt doar doua luni pana la data intrarii in vigoare a acestuia doar 62% dintre acestea constientizeaza ca vor fi afectate de noua reglementare. Ce tipuri de firme sunt cele mai nepregatite.

- Mai mult de o treime dintre companiile din Romania (37%) nu au aflat inca despre GDPR sau cred ca Regulamentul nu li se aplica lor, conform unui studiu realizat de MKOR Consulting la inceputul anului. Chiar daca ca mai sunt doar doua luni pana la data intrarii in vigoare a noului Regulament General…

- BUCUREȘTI, 9 mart — Sputnik, Daniel George Nistor. Companiile românești au disparut aproape cu totul din industria alimentara, fabricile fiind închise sau preluate de mari grupuri straine din domeniu. "Firmele românești sunt discriminate, dar nu de multinaționale,…

- Companiile de tehnologie, ca Google, Amazon sau Facebook, ar putea fi taxate in interiorul Uniunii Europene asupra veniturilor, ci nu asupra profiturilor, potrivit optiunii preferate de Comisia Europeana in reforma taxarii. In schimb, startupurile si firmele cu marje mici de profit din venit ar risca…

- Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii cu UE dupa Brexit, sefa executivului britanic a spus ca perioada de tranzitie respectiva trebuie sa fie limitata in timp si ca aceasta nu poate fi o solutie permanenta. Potrivit Theresei May, este…

- Veniturile bugetului general consolidat, de 22,4 miliarde lei, reprezentand 2,4% din PIB, au fost cu 16,8 % mai mari, in termeni nominali, fata de anul precedent, informeaza Ministerul Finantelor Publice. Se inregistreaza cresteri semnificative comparativ cu anul precedent in cazul incasarilor din…

- Rata somajului in zona euro a ramas stabila in luna ianuarie 2018, comparativ cu luna decembrie 2017, la 8,6%, dar acesta reprezinta totusi cel mai redus nivel al somajului inregistrat de zona euro dupa luna decembrie 2008, arata datele publicate, joi, de Oficiul european de statistica (Eurostat), scrie…

- Fostul premier britanic John Major a afirmat miercuri ca politicienii ar trebui sa poata vota liber pentru a respinge orice intelegere negociata cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul, avertizand ca planurile actuale sunt 'pentru a provoca o autovatamare economica a poporului britanic', relateaza…

- Intr-un interviu acordat Deutsche Welle, presedintele moldovean Igor Dodon afirma ca un eventual pas inspre aderarea la Uniunea Europeana va duce la repetarea, in Moldova, a scenariului ucrainean. „Republicii Moldova trebuie sa i se permita sa se imprieteneasca si cu Vestul si cu Estul, iar daca ni…

- Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, a delarat intr-un interviu pentru Radio Europa Libera ca „Uniunea Europeana sprijina ferm Moldova și pe cetațenii ei".

- Aderarea Statelor din Balcanii de Vest la Uniunea Europeana este posibila in 2025, a declarat, duminica, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Tineretul Național Liberal considera ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, este o rușine și un contraexemplu pentru toți studenții de la Drept din Romania și trebuie sa plece din fruntea ministerului, eventual pentru a deveni copreședinte al PSD impreuna cu Liviu Dragnea: “Linșajul executat la adresa…

- Firmele romanești cresc beneficiile pentru angajați. Excursii platite, abonamente medicale, lucru de acasa 75% dintre companiile mari ofera beneficii extrasalarile propriilor angajați, iar abonamentele de sport, spa și relaxare, tichetele de masa și de cadouri, abonamentele medicale sunt printre cele…

- Comisia Europeana ar putea sa reevalueze raportul MCV cu privire la Romania. Comisia Europeana a precizat ca este ingrijorata de ultimele evoluții din Romania. Comisia urmarește cu atentie și cu ingrijorare ultimele evoluții. Independența sistemului judiciar din Romania și capacitatea sa de a lupta…

- Cresterea economiei britanice a fost mai slaba in 2017 decat se estima, Regatul Unit ramanand in urma redresarii globale, acum cand se pregateste sa paraseasca Uniunea Europeana, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. PIB-ul Marii Britanii a încetinit la 0,4% în trimestrul patru din 2017,…

- Republica Moldova nu are de gand 'sa tolereze atitudinea bazata pe sanctiuni, ofense si acuzatii doar din cauza ca vrea sa fie mai aproape de Uniunea Europeana si sa devina parte a familiei europene', a declarat presedintele parlamentului moldovean, Andrian Candu, citat miercuri de agentia de presa…

- Administratia Donald Trump analizeaza de cateva luni posibilitatea impunerii unor taxe vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu, situatie care deranjeaza Uniunea Europeana si numeroase tari, inclusiv China, scrie mediafax.ro. Bruxellesul a reiterat marti seara ca Uniunea Europeana poate…

- BRUA, TAP si Nord Stream 2 sunt trei dintre cele mai importante proiecte energetice din Uniunea Europeana. Atunci cand vor fi functionale, exista mari sanse ca aceste gazoducte sa schimbe polii de putere din blocul european. In urmatorii ani, tara noastra ar trebui sa betoneze legislatia din domeniu…

- "(...)Unul din principalele mele obiective, conform programului de guvernare, este acela de a reduce decalajele dintre mediul urban si mediul rural cu cel putin 15% pana in 2020. Stiu ca nu este timp pentru felicitari si, din acest motiv, astazi, am venit insotita de o echipa de ministri pentru a…

- Nu putem trece peste abuzurile care se petrec intr-un stat ce se doreste democratic si demn de Uniunea Europeana. Bucuria libertatii (programata artistic) in Turcia lui Deniz Yucel, corespondent turc de nationalitate germana la Die Welt, dupa un an de inchisoare unde a asteptat procesul cu acuzatia…

- Uniunea Europeana a inceput, in sfarsit, sa trateze cu seriozitate Balcanii Occidentali. Cel putin aceasta rezulta din noua ei strategie pentru aceasta regiune, denumita sugestiv: ”O perspectiva credibila a extinderii pentru un angajament sporit fata de Balcanii Occidentali” (A credible enlargement…

- Sigmar Gabriel a promis kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care inca nu au recunoscut-o. Romania a refuzat sa recunoasca independeța fostei regiuni srarbești. Considerat leaganul statului sarb, Kosovo a suferit intr-un interval istoric…

- ''Unii din viata politica britanica sunt impotriva adevarului, pretinzand ca eu sunt un federalist stupid, incapatanat, si ca sunt in favoarea unui superstat european'', a declarat Juncker intr-o conferinta de presa la Bruxelles. ''Sunt strict impotriva unui superstat european. Noi nu suntem…

- Cu un avans de 7% in trimestrul al patrulea din 2017, comparativ cu perioada similara a anului 2016, Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica, in ritm anual, din Uniunea Europeana in perioada octombrie - decembrie 2017, arata o estimare preliminara, publicata miercuri de Eurostat.…

- Antreprenorii romani au la dispoziție un nou ghid pentru accesarea de fonduri europene destinate firmelor romanești care vor sa se promoveze pe piețele internaționale. Ghidul de finanțare pentru internaționalizarea companiilor romanești este realizat lunar de Inițiativa pentru Competitivitate (INACO),…

- Intrarea in vigoare, pe 25 mai 2018, a Regulamentului (UE) 679/2016 – Regulamentul General privind Protectia Datelor Personale (GDPR) inseamna ca, din acea zi, daca cineva din cadrul unei companii „scurge” informatii cu caracter personal (CNP, act de identitate, nume si alte informatii personale), compania…

- In cazul in care cetatenii vor constata ca operatorii de date personale nu le respecta drepturilor conferite de Noul Regulament General privind Protectia Datelor ce va inta in vigoare din 25 mai 2018, vor putea depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere, transmite Mediafax . Incepand…

- Noul Regulament privind Protectia Datelor cetatenilor. Cand inta in vigoare si unde se vor depune plangerile Noul regulament confera persoanelor fizice mai multe drepturi, pe care si le pot exercita in mod gratuit fata de entitatile care le prelucreaza datele – operatorii de date, informeaza un comunicat…

- Deficitul comercial al Romaniei a creascut si in 2017. Astfel, exporturile s-au majorat cu 9,1% fata de anul anterior si au ajuns la 62,64 miliarde de euro, iar importurile au urcat cu sapte procente, cifrandu-se la 67,34 miliarde euro. Anul trecut deficitul comercial a fost de 12,96…

- Firmele ar trebui sa aiba la dispozitie o perioada mai lunga pentru pregatirea si depunerea dosarelor care solicita sprijin financiar din partea Uniunii Europene, potrivit celei de-a doua editii a Ghidului de finantare al companiilor romanesti, lansat de catre INACO. Organizatia INACO sustine…

- Bucuresti, 6 feb /Agerpres/ - O treime (33%) dintre companiile globale deruleaza la ora actuala planuri de aliniere la Regulamentul General privind Protectia Datelor (General Data Protection Regulation - GDPR), arata rezultatele studiului EY Global Forensic Data Analytics Survey, date marti publicitatii.…

- Anul trecut firmele straine care opereaza in Romania au ajuns la o pondere de 50% in cifra de afaceri totala din economie, iar cele romanesti au coboarat la 46%, se arata in a treia editia a studiului Capitalul privat romanesc, lansat de Piarom si ZF. In 2015 firmele straine aveau 49%, iar cele cu…

- Romanii domina in constructii, restaurante, transport. Strainii au 50% din businessul total din Romania ompaniile private romanesti au ajuns la 46% cota de piata in economie in 2016, in scadere cu 1% fata de anul anterior. Firmele straine au ajuns la 50%, arata studiul Capitalul Privat Romanesc“ realizat…

- Un fond de investitii de capital de risc, care vizeaza startup-uri inovatoare din Romania, cu un buget initial de 26 milioane de euro, a fost lansat recent. Am stat de vorba cu administratoul acestui fond pentru a vedea ce conditii trebuie sa indeplineasca firmele care vor finantare, cum o pot obtine…

- Compania Facebook lanseaza luni o campanie de informare pentru numerosii sai utilizatori europeni referitoare la gestiunea datelor personale, în perspectiva intrarii în vigoare a noii legi europene privind protectia online a vietii private, informeaza AFP. Reteaua de socializare, criticata…

- Benzina vanduta la pompele din Romania s-a scumpit, in medie, cu 16 bani pe litru, in primele doua saptamani din acest an, in timp ce prețul motorinei a crescut cu 15 bani pe litru, potrivit datelor serviciului de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana, Oil bulletin. In prima zi…

- Anul trecut, 47% din companiile din Uniunea Europeana au utilizat cel putin un tip de social media, pe primul loc fiind companiile din Malta, 74% dintre acestea utilizand social media, fata de doar 27% din companiile din Polonia, arata datele publicate vineri de Eurostat.

- Un obicei romanesc vechi de cand a fost inventat plasticul este amenințat de Uniunea Europeana. Este vorba despre acea punga plina de alte pungi și punguțe de plastic. Intr-un viitor nu foarte indepartat, aceasta „comoara” va disparea din casele botosanenilor.

- Comisia Europeana a propus joi noi norme menite sa ofere statelor membre, inclusiv Romaniei, o mai mare flexibilitate pentru stabilirea cotelor de taxa pe valoare adaugata (TVA) si sa creeze un mediu fiscal imbunatatit, care sa ajute la dezvoltarea firmelor mici si mijlocii din Uniunea Europeana, a…

- Legea prevenirii, potrivit careia inspectorii de stat nu vor mai aplica amenzi firmelor la prima abatere, ci doar un avertisment, cu condiția ca societațile sa remedieze problemele intr-un anumit interval de timp, a intrat in vigoare miercuri, 17 ianuarie, la 20 de zile de la publicarea in Monitorul…

- Legea prevenirii a intrat in vigoare. Inițiata de Guvern și adoptata de Camera Deputaților, a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis si publicata in Monitorul Oficial in 28 decembrie 2017.

- Volumul de date cu caracter personal colectate de catre companii si institutii a crescut exponential odata cu dezvoltarea internetului si a serviciilor digitale. Legislatia UE a ramas in urma – directiva in vigoare pentru protectia datelor a fost adoptata tocmai in 1995. Intre timp, au avut loc numeroase…

- Aproximativ 16% dintre companiile cu sediul in Uniunea Europeana si care au cel putin 10 angajati au primit comenzi prin intermediul unui site Internet sau aplicatie in 2016, iar aproximativ 85% dintre companiile cu vanzari pe Internet au utilizat in acest scop propriul site de

- Am pașit in noul an și ne aflam deja in spațiul revoluției fiscale. Va prezentam cateva dintre schimbarile care au fost facute in acest domeniu. Astfel, a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2018, pentru anumite categorii de firme – cele cu datorii la plata și cele in insolvența – masura plații defalcate…

- Cele mai mari investitii in firmele mici si medii romanesti, in special cele din domeniul tehnologiei, au venit din partea unor fonduri de investitii straine. Dar, sunt cateva startup-uri care au reusit sa atraga sume importante de bani si din partea unor fonduri private romanesti sau antreprenori locali.…

- Firmele aflate in insolventa sau care au datorii peste un anumit plafon vor fi obligate la plata TVA-ului defalcat. Presedintele Klaus a promulgat, astazi, Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA. Plata defalcata a TVA va fi optionala pentru toti agentii…