Cu două degete pe rană. Întru tămăduire Pana citesti explicatia: „Credinta este fondul, evlavia e forma. Credinta e duhul, evlavia e litera. Dar litera poate ucide: evlavia L-a omorat si L-a bagat in mormant pe Iisus Hristos. (...) Ca orice organism viu si activ, credinta isi are bolile sau patologia specifica. Se intelege deci ca vorbim aici de evlavia falsa si nu de cea autentica" (p. 247). Sunt multe pasaje antologice, practic ar trebui sa citez mai mult de jumatate de carte daca a (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

