Cu două „dead-line-uri” pentru colectare selectivă trecute, Supercom tratează gunoaiele tot la fel Supercom, firma care a caștigat licitația pentru gestionarea deșeurilor din județ a avut doua termene pana la care trebuia sa incurajeze și sa ajute populația sa colecteze selectiv gunoaiele, dar și sa gaseasca metode sa taxeze cetațenii in funcție de cate deșeuri produc. Cele doua termene au trecut, iar Supercom pare sa trateze gunoaiele fix la fel… La finalul anului trecut, Supercom a pus oficial mana pe contractul pentru colectarea deșeurilor menajere, dupa ce din 2016 asigura acest serviciu ca o „favoare” pe bani mulți facuta autoritaților locale și județene. La licitație, firma din București… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

