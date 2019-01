Stiri pe aceeasi tema

- Daca ai mancat mult prea multe sarmale, piftie, caltabos, cozonaci si multe alte bunatati, de Craciun, sigur te strang hainele. In perioada sarbatorilor, oamenii se ingrasa din cauza exceselor alimentare si a lipsei de miscare. Dar dieta cu mere si oua promite sa te scape de aceasta problema.

- Dieta cu supa de varza. Daca îți dorești de multa vreme sa slabești, însa nu ai reușit sa ajungi la silueta ideala cu niciun truc, o soluție buna ar fi sa încerci dieta cu supa de varza.

- Toate femeile iși doresc sa arate impecabil de Craciun și de Revelion, așa ca daca te afli intr-o dificultate legata de kilogramele in plus, afla ca poți avea un trup de invidiat cu ajutorul unei diete simple și la indemana oricui.

- Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru urmatoarea perioada. Vremea va fi mult mai calda de sarbatori, contrar predicțiilor meteo anterioare. Cum va fi vremea in perioada 10 decembrie 2018-7 ianuarie 2019 și ce temperaturi vom avea de Craciun, Revelion, Boboteaza și de Sfantul Ion.

- Potrivit nutriționiștilor, pierderea kilogramelor în plus ar trebui sa se faca lent – adica cel mult 500 de grame saptamânal. Daca te încapațânezi sa slabești rapid, riști sa pui repede la loc tot ce ai dat jos.

- Nu e un secret pentru nimeni ca portocalele sunt printre putinele fructe care au numar redus de calorii, dar si puternice proprietati antioxidante, scrie scrie lyla.ro. De aceea, daca vrei sa-ti detoxifici corpul in timp ce scapi si de kilogramele in plus e musai sa consumi aceste citrice care sunt…

- Doi specialisti americani au publicat o carte, in care sustin ca poși sa maninci oricat in timpul zilei, daca te incadrezi in limita a 8 ore. Fie de la 9 dimineața la 5 seara, fie de la 11 dimineața la 7 seara.