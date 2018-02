Stiri pe aceeasi tema

- Cu cât prețul unui litru de suc este mai mare, cu atât este mai mare concentrația de suc în acel ambalaj. Prețurile mici sunt un indicator al faptului ca un produs este mai puțin natural. Declarația a fost facuta de secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii,…

- Preturile la gaze din productia locala au crescut din aprilie anul trecut,s-au aliniat la pietele internationale, si sunt acum undeva la 90 leiMWh, nivel la care cred ca vor ramane deocamdata, a declarat Eric Stab, presedinte & CEO Engie Romania la ZF Power Summit . "Anul trecut,…

- Dupa cresteri constante de preturi, de la inceputul anului, soferii romani au parte si de o veste buna: carburantii s-au ieftinit semnificativ in ultima saptamana. Pretul mediu al motorinei vanduta in Romania a scazut cu 8 bani pe litru in ultima saptamana, iar cel al benzinei cu 9 bani pe litru, potrivit…

- Relația dintre primarul interimar al capitalei, Silvia Radu și fostul ministru al Mediului, Valeriu Munteanu, se aprinde. Dupa ce Radu l-a numit „șomer de lux" in cadrul unei emisiuni TV, acesta vine cu o reacție.

- Potrivit statisticii, fructele proaspete s-au scumpit in prima luna a acestui an cu 3,10%, in comparatie cu luna anterioara, legumele si conservele din legume - cu 2,58%, la fel si citricele si alte fructe meridionale. De asemenea, pretul la fasolea boabe a crescut cu 1,58%, iar la cartofi cu 1,32%.Pe…

- Preturile de pe piata rezidentiala si-au mentinut trendul ascendent si in ultimele trei luni ale anului trecut, cu un avans trimestrial de 0,3%, in timp ce raportat la perioada similara din 2016 cresterea a fost de 6,6%, potrivit Eurobank Property Services – Indicele Proprietatilor Rezidentiale.…

- Preturile medii solicitate pentru apartamentele scoase la vanzare au continuat sa se majoreze in prima luna a anului, dar avansul a fost sustinut aproape exclusiv de segmentul locuintelor noi, in timp ce preturile apartamentelor vechi fie au stagnat, fie au scazut, potrivit portalului Imobiliare.ro.…

- Moldova și Belarus intenționeaza sa introduca proiecte-pilot comune pentru producerea carnii și laptelui in țara noastra. Aceste chestiuni au fost puse in discuție in cadrul intrevederii ministrul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului, Liviu Volconovici, сu ambasadorul Republicii Belarus in…

- Prețul benzinei a depașit nivelul de 6 lei la litru la unele benzinarii, iar un litru de motorina este vândut cu 5 lei si 40 de bani, dar poate fi și mai scump. Pretul de acum e cu 20% mai mare decât la sfârsitul lunii august 2017, înainte de…

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului (MADRM) a elaborat recent un proiect prin care se vrea simplificarea cerintelor de obtinere a autorizatiei asupra cultivarii cinepii industriale. Grupul de lucru din cadrul MADRM specifica faptul ca astazi se cunoaște putin despre valoarea nutritiva…

- Bancnotele emise in anul 1999, cu ocazia eclipsei care a avut loc atunci, au ajuns astazi la mare cautare. Eclipsa totala de soare care a avut loc pe 11 august 1999 a un fenomen extrem de mediatizat in Romania. Banca Nationala a Romaniei a emis atunci o bancnota speciala, cea de 2000 de lei. la acea…

- In mai putin de cinci luni, motorina s-a scumpit cu aproape un leu pe litru, motivele fiind supraacciza si cotatiile internationale pentru barilul de petrol. Un litru de motorina a ajuns sa fie vandut, in medie, cu 5 lei si 42 de bani, dar sunt cazuri cand ajunge si la 6 lei. Pretul de acum e cu 20%…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus duminica, intrebat cum comenteaza declaratiile presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, referitoare la faptul ca noul program de guvernare ar arata „de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri”, ca ultima data cand s-a imbatat a fost in 1968.…

- Oficial. Aceasta este componenta Guvernului Romaniei dupa sedinta CEx de astazi:Prim ministru: Viorica DancilaVicepremier pentru implementarea Afacerilor Europene: Ana BirchallVicepremier fara portofoliu : Viorel Stefan, fost ministru al FinantelorVicepremier, ministru al Mediului: Gratiela Gavrilescu…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat lista oficiala a miniștrilor pe baza caruia va merge in Parlament sa ceara votul de incredere.Iata lista oficiala prezentata de Viorica Dancila: Prim-ministru: Viorica DancilaVicepremier pentru implementarea Parteneriatelor Internaționale ale…

- Benzina vanduta la pompele din Romania s-a scumpit, in medie, cu 16 bani pe litru, in primele doua saptamani din acest an, iar motorina cu 15 bani pe litru, potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana. La data de 1 ianuarie, pretul mediu la…

- Daca Republica Moldova se retrage din Comunitatea Statelor Independente, atunci preturile pentru gaz si energie electrica vor creste. Declaratia a fost facuta de juristul Serghei Misin in cadrul emisiunii „Glavnii vopros” de la postul de televiziune NTV Moldova, transmite IPN.

- Cei mai mulți oameni nu sunt informați despre efectul pe care-l are uleiul ars asupra mediului in care traiesc. Astfel, dupa ce prajesc ceva in bucatarie, ei arunca uleiul la chiuveta, convinși ca este dizolvat de detergenții parfumați. Un litru de ulei folosit aruncat la canalizare poate…

- Terenurile agricole care nu au fost lucrate mai mult de doi ani pot fi date în unele cazuri în arenda altor agricultori, fara acordul proprietarului, scrie tv8.md Aceasta inițiativa a fost elaborata de catre Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului. Secretarul…

- Temperaturile scazute din ultimele zile ar putea provoca micșorarea rezervelor de substanțe nutritive pentru plante. Pericolul de ingheț, in perioada de iarna, apare atunci cand se inregistreaza temperaturi pozitive și dupa care acestea scad brusc, pana la minimele de -17 -20 Grade Celsius și mai…

- In Republica Moldova, in 2017, comparativ cu anul 2016, s-a obținut o recolta de produse agricole de origine vegetala de o calitate sporita, cu sporirea productivitații la majoritatea produselor agricole. In particular, productivitatea la griu a inregistrat o creștere de aproximativ 20%. Datele au fost…

- La stațiile de alimentare din Moldova, prețurile benzinei și motorinei vor crește și mai mult – cu aproximativ 60-70 de bani sau cu 4%. Acest lucru rezulta din noile prețuri maxime cu amanuntul pentru produsele petroliere de baza, publicate astazi de catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica…

- Perioada profitabila pentru hotelierii de pe Valea Prahovei, inceputa inainte de Craciun continua și zilele acestea. Peste 1.500 de turiști care sarbatoresc Craciunul pe rit vechi au venit la munte in Romania sa-și petreaca vacanța de iarna. Pentru ei, prețurile sunt ceva mai mici decat in urma cu…

- Prețul mediu al unui litru de benzina in Uniunea Europeana era de 1,37 euro in prima zi a acestui an, in timp ce motorina avea un preț mediu de 1,26 euro/litru, conform datelor centralizate și anunțate de Eurostat.

- Jurnal de Caras-Severin a informat cititorii vizavi de schimbarile practicate de TUR Resita. Daca pana acum pensionarii beneficiau de 16 calatorii gratuite, lunar, de acum incolo, varstnicii Resitei vor fi obligati sa scoata ceva bani din buzunar. Prețul unui abonament lunar valabil pe toate…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel,…

- Preturile petrolului sunt aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani și jumatate, dupa o explozie produsa la un oleoduct care aprovizioneaza cel mai mare terminal de export din Libia, incident care a redus productia acestei tari, transmite Bloomberg.Contractele futures pentru petrolul…

- Vinurile moldovenesti au cucerit pe parcursul anului 2017 peste 300 de medalii. Intr-un raspuns oferit Agentiei de presa IPN de catre Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului, se spune ca 60% din medaliile aduse acasa sunt de aur. Anul 2017 se face remarcat, potrivit ministerului,…

- Soferii romani au fost obligati sa suporte, mai ales in ultima parte a anului, impactul dublu al cresterii preturilor la petrol, dar si al cresterii taxelor. Un plin de motorina este acum cu 42 de lei mai scump decat acum sase luni. La data de 18 decembrie (ultimele date disponibile) pretul…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamâni. Începând de miercuri, 27 decembrie, prețul plafon pentru un litru de benzina creste cu 13 bani, iar pentru motorina – cu 7 bani, transmite…

- Guvernul a numit miercuri, 20 decembrie, șase secretari de stat la Ministere și doi secretari generali-adjuncți ai Guvernului. Astfel, diplomata de cariera Carolina Perebinos a fost numita în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene. Vioroca Pricop…

- În anul 2017, agricultorii au beneficiat din partea statului de 900 mln lei. Banii au fost alocați din Fondul de subvenționare a producatorilor agricoli pentru modernizarea sectorului agroalimentar, gestionarea durabila a resurselor naturale și investiții în infrastructura fizica. …

- Pretul energiei pentru consumatorii care sunt alimentati in regim de serviciu universal va creste de la 1 ianuarie, energia in perioada de varf de consum, intre orele 18:00 și 22:00, urmand sa fie mai scumpa cu 13%, potrivit datelor postate pe site-ul OPCOM. Licitatiile pentru trimestrul I din anul…

- Vinul este bautura alcoolica preferata a moldovenilor, urmata de bere, spumant, divin si votca, conform unui studiu realizat si prezentat astazi de compania „iData: date inteligente”. Rezultatele se contin într-o analiza a industriei vinurilor si obiceiurilor de consum, efectuata…

- Pretul energiei pe bursa este mult mai mic decat in alte perioade ale anului si, cu toate acestea, tarifele finale platite de consumatori la electricitate nu au scazut, a declarat, marti, ministrul...

- Rolul furnizorului este de a cumpara energie, de a face managementul achizitiei si de a vinde la cel mai mic pret. Pretul depinde de comenzile pe care le are si de o structura a productiei care este si ea influentata de alti factori, explica Cristina Micu, membru board, Asociatia Furnizorilor de…

- Cotatia petrolului Brent a urcat luni la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani si jumatate, in urma informatiilor ca o conducta importanta din Marea Nordului va fi inchisa timp de mai multe saptamani pentru reparatii, transmite MarketWatch.Preturile petrolului sunt sustinute si de datele…

- Serviciile comunale din orașul Ungheni vor dispune de doua autospeciale noi, donate de Agenția de Cooperare Internaționala a Germaniei. Acestea au fost inmanate oficial pe 11 decembrie, pe Piața Independenței din Ungheni, in prezența unor funcționari publici de la primaria municipiului Ungheni, a numeroși…

- La Piața Centrala din capitala, prețurile fructelor, legumelor, lactatelor și carnii au ramas practic la nivelul celor de saptamina trecuta. Carnea de vita și de porc pornește de la 65 de lei kilogramul. Brinza de oi costa 85 de lei/kg, cașul de vaci – 40 de lei/kg. Zece oua pot fi cumparate cu 18‑20…

- Terenurile agricole care nu vor fi prelucrate timp de doi ani de catre proprietari vor ajunge in gestiunea autoritatilor publice locale. Autoritatile le vor putea da in arenda, pe o perioada de pana la cinci ani, celor care vor sa le prelucreze. Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului…

- Pe parcursul lunii noiembrie, apartamentele disponibile spre vanzare la nivel national, noi si vechi, s-au apreciat, potrivit indicelui Imobiliare.ro, cu 0,7%, ajungand la 1.171 de euro pe metru patrat util (fata de o medie de 1.163 de euro pe metru patrat la finele lui octombrie), in general sub influenta…

- Uniunea Europeana va continua sa susțina Moldova in implementarea reformelor care vor asigura dezvoltarea țarii și imbunatațirea condițiilor de viața ale cetațenilor. O declarație in acest sens a facut șeful Delegației UE in țara noastra, Peter Michalko, la intrevederea cu ministrul Agriculturii, Dezvoltarii…

- Carnea la piata din Capitala - atat cea de vita, cat si cea de porc - porneste de la 65 de lei per kilogram. Pretul este acelasi de saptamana trecuta. Insa comerciantii spun ca pretul carnii creste de obicei dupa doua saptamani de post, iar cumparatorii vor trebui sa scoata din buzunare, de sarbatori,…

- Corporația Financiara Nordica de Mediu (NEFCO) va ajuta Moldova sa implementeze noi proiecte in domeniul protecției mediului. Acest fapt a fost menționat in cadrul intrevederii dintre secretarul general al Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului, Iurie Ușurelu, cu vicepreședintele…

- Organizatia Nordica de Finantare a Mediului (NEFCO) este dispusa sa initieze noi colaborari cu autoritatile din R. Moldova în mai multe domenii ce tin de protectia mediului si dezvoltarea localitatilor. Posibilitatile de cooperare au fost discutate ieri de Secretarul general al Ministerului…

- Preturile la energie electrica si gaze naturale sunt subiectele fierbinti ale iernii, mai ales dupa experienta de la inceputul anului, cand pretul energiei a inregistrat valori istorice, mentinandu-se timp de o sapta­mana la 100 de euro (450 de lei) pe MWh, fata de valorile normale de circa 30 de…

- Cu ajutorul Dex-ului putem ajunge la intelegerea tuturor nivelurilor limbii si e primul pas spre intelegerea marilor minti ale omenirii, deoarece intr-un final totul e pus in cuvinte, chiar si predarea celor mai abstracte sau matematice lucruri. Dex-ul este, fara doar si poate, baza piramidei cunostintelor,…

- Agenția Naționala pentru Reglementari in Energetica a afișat astazi noi prețuri-plafon pentru benzina și motorina, care vor fi valabile pana pe 12 decembrie curent. Astfel, un litru de motorina va costa in urmatoarele doua saptamani 15,85 de lei, cu 7 bani mai mult decat pana acum. Totodata, incepand…