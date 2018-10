Stiri pe aceeasi tema

- "Cornel Tabacaru, un om de afaceri rezident de mai mulți ani in Costa Rica, a declarat, acum cateva minute, in direct la TVR, ca Elena Udrea și Alina Bica se afla in cea mai buna aripa a inchisorii de femei din San Jose. Cele doua se afla intr-o celula impreuna cu o costaricanca, iar la momentul incarcerarii…

- "E ciudat, pentru ca Elena Udrea abia a nascut, are o fetita mica. Va fi prezentata unei case de judecata si acolo se vor discuta aspectele privitoare la minora pe care o are in intretinere. Se va discuta si cererea de extradare si instanta se va pronunta. Nu se astepta la asa ceva", a declarat Veronel…

- Un cetatean roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma surparii unei portiuni a unui viaduct al autostrazii A10, in apropiere de Genova, anunta Ministerul Afacrilor Externe (MAE). Institutia precizeaza ca operatiunile de salvare si de scoatere a victimelor de sub daramaturi sunt in…

- Mihaela Buzarnescu, locul 24 WTA, 29 de ani, și Maria Sakkari, locul 49 WTA, 23 de ani, joaca de la ora 00:00 finala turneului de la San Jose, SUA. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport 2. Ilie Nastase, fost lider ATP, a vorbit despre performanța Mihaelei Buzarnescu și despre…

- Australianca Ajla Tomljanovic s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la San Jose (California), dotat cu premii totale de 799.000 de dolari, dupa ce a trecut joi in trei seturi, 6-4, 3-6, 6-3, de poloneza Magdalena Frech, urmand sa dea piept cu romanca Mihaela Buzarnescu.

- Perechea Mihaela Buzarnescu/Heather Watson (Romania/Marea Britanie) s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier de la San Jose (SUA), potrivit news.ro.Buzarnescu si Watson, cap de serie numarul 2, au invins, cu scorul de 6-3, 6-3, cuplul Tamara Culibrk /…

- ONU cere eliberarea imediata si neconditionata a petrolistilor rapiti in Libia, printre care si un roman. Un adjunct al reprezentantului special pentru afaceri politice al secretarului general al ONU a discutat, la Tripoli, cu presedintele companiei petroliere libiene de stat. Un grup de ingineri a…

- Autor: Octavian ANDRONIC Cinci ani o luna și 24 de zile a durat mandatul Codruței Kovesi in fruntea parchetului Anticorupție. Mult mai puțin i-a trebuit președintelui ca sa ii puna capat: doar 33 de zile, in care a citit și a rascitit motivarea Curții Constituționale pana cand a ințeles ca n-are incotro…