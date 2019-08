Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ITM Constanta, in seara zilei de 25 iulie a.c., la SC Domeniile Viticole Rasova SRL, a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui angajat. Este vorba despre Dumitru G., in varsta de 62 de ani, care lucra ca paznic. In jurul orei 19:30, salariatul a acuzat stare de rau la locul de munca, s…

- In urma cu mai bine de 12 ani, Romania ramanea fara unul dintre cei mai buni actori pe care i-a avut vreodata tara noastra: Adrian Pintea. Rapus de boala la doar 52 de ani, actorul nu a fost uitat de publicul larg, dar nici de fosta lui sotie, Lavinia Pintea Tatomir, cea care i-a fost alaturi atunci…

- Andreea Antonescu pare o femeie puternica, pe care nimeni și nimic nu pare sa o doboare. Rezultatul firii sale bataioase din prezent este rezultatul unei indelungi consilieri psihologice și a lecturilor in care s-a afundat de-a lungul timpului. Cantareața a povestit ca a reușit sa treaca peste cea mai…

- Caz șocant in Rusia, acolo unde o femeie și-a omorat partenerul de viața și a dormit in pat cu cadavrul acestuia timp de o saptamana. Din informațiile care apar in presa locala, crima a avut loc in urma unei discuții aprinde dintre femeia in varsta de 42 de ani și partenerul ei de viața, in varsta de…

- O adolescenta in varsta de 16 ani s-a sinucis in Malaezia dupa ce a publicat pe Instagram un sondaj prin care i-a intrebat pe oamenii care ii urmareau contul daca ar trebui sa traiasca sau sa moara, iar cei mai mulți dintre ei au votat pentru moarte.

- Decesul creatorului de moda Razvan Ciobanu a fost unul violent, neașteptat și controversat, precum i-a fost și viața. In urma trecerii sale in neființa, au aparut multe ipoteze pentru a desluși misterul morții sale, insa, din data de 29 aprilie și pana azi nu s-a gasit o pista clara. Cum arata mormantul…

- La noua luni de la moartea celebrului taragotist, Dumitru Farcaș, Elena, soția acestuia a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare. „Gandul de astazi!!!! Ziua de 12 mai era speciala in familia noastra. Era ziua lui Dumitru Farcaș! An dupa an, ziua sa era mereu sarbatorita prin spectacole…

- Deputatul argentinian Hector Olivares, victima la 9 mai a unei agresiuni cu arma de foc in centrul capitalei Buenos Aires, care a costat, de asemenea, viata unui functionar cu rang inalt, a incetat din viata duminica din cauza ranilor, a anuntat formatiunea sa politica, relateaza AFP. …