Napoli, la care evolueaza capitanul nationalei Vlad Chiriches, va juca impotriva echipei austriece FC Salzburg, in optimile de finala ale Ligii Europa, potrivit tragerii la sorti de vineri, in timp ce Slavia Praga, echipa ex-craioveanului Alexandru Baluta, va intalni puternica echipa spaniola FC Sevilla. Partidele tur vor avea loc la 7 martie, in timp ce a doua mansa e programata pe 14...