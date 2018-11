Stiri pe aceeasi tema

- UEFA a anuntat, pe site-ul oficial, urnele pentru tragerea la sorti a preliminariilor Campionatului European din 2020, care va avea loc la Dublin, la 2 decembrie, conform news.roUrnele sunt urmatoarele: Urna Ligii Natiunilor (4): Elvetia*, Portugalia*, Olanda*, Anglia* Urna 1…

- Romania a ramas o piata imobiliara atractiva pentru investitorii noi sau deja prezenti in regiunea Europei Centrale si de Est (ECE), alimentata de puterea de cumparare in crestere si dominata de sectoarele de retail si spatii de birouri, se arata in Barometrul KPMG privind Creditarea Imobiliara. "Observăm…

- Anul trecut, Elvetia s-a situat pe primul loc, pentru al noualea an consecutiv, dar clasamentul pe 2018 se bazeaza pe o metodologie diferita. Anul acesta, metodologia reflecta mai bine viitoarea disponibilitate pentru concurenta, cum ar fi cultura antreprenoriala, generarea ideilor si numarul de…

- Suedia, Finlanda, Austria, Republica Belarus, Serbia si Turcia si-au anuntat deja disponibilitatea de a participa la misiunea ONU de mentinere a pacii din Donbas - a declarat Reprezentantul Special al Departamentului de Stat al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker.

- Presedintii si reprezentantii celor 12 state participante la Initiativa celor Trei Mari (I3M) și-au incheiat, marți, cele doua zile de intalniri și dezbateri și au hotarat care sunt obiectivele privind dezvoltarea economiei, intarirea coeziunii UE si imbogatirea legaturilor trasatlantice. (Descarcați…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 17 - 23 septembrie: *** Luni si marti se va desfasura la Bucuresti Summitul Initiativei celor Trei Mari, organizat in premiera in tara noastra. Initiativa celor Trei Mari este o platforma politica flexibila si informala, la nivel prezidential, reunind…

- Jean-Claude Juncker va participa la Summitul Initiativei celor Trei Mari Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, va participa pentru prima data la Summitul Initiativei celor Trei Mari luni si marti la Bucuresti, informeaza vineri Reprezentanta Comisiei Europene în România.…

- Deputat Rodica Paraschiv Astazi, tara noastra sarbatoreste dulcea limba romana – limba noastra materna, oficiala, literara, scrisa sau vorbita, pe internet sau imbogatita cu elemente straine, cultivata sau ”modernizata”. Limba romana este foarte importanta, este parte integranta a identitatii noastre…