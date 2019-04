Stiri pe aceeasi tema

- Delegatia PSD pentru consultarile cu presedintele Klaus Iohannis a fost formata din deputatul Eugen Nicolicea si doi fosti detinuti politic, inchisi la Penitenciarul Aiud. Unul dintre cei doi „disidenti“ este insa Ioan Muntean, un infractor de drept comun recidivist, care a in anii ’80 a atacat un granicer…

- Dragnea trimite doi foști deținuți politici la consultarile de la Cotroceni și pe Eugen Nicolicea, potrivit stiripesurse.ro. Prezența lui Marin Iancu și Ioan Munteanu in delegația PSD vine in contextul in care social-democrații cer revocarea procurorului general Augustin Lazar acuzat ca a refuzat liberarea…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a spus la finalul consultarilor cu președintele României de la Palatul Cotroceni ca opinia exprimata de români la referendum reprezinta o obligație de transpunere a acestei voinței în Constituție, lansând un apel la români sa decida clar, la…

- Președintele Klaus Iohannis are, la ora transmiterii acestei știri, consultari cu delegația USR pe tema situației in justiție. Este al doilea partid, dupa PNL, care va discuta cu șeful statului pe marginea acestui subiect.Delegația partidului care va fi prezenta la Palatul Cotroceni este formata…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Președintele Romaniei Klaus Iohannis a vrut referendum. Acum doi ani. Dupa care a vrut sa se gandeasca. S-a gandit. Apoi, in fine, a anunțat ca-l face. Taman in ziua alegerilor. Apoi s-a mai gandit. La intrebare. Și a decis sa intoarca macazul. Sa schimbe tema. Ba nu. Doua…

- Bogdan Chirieac este de parere ca Guvernul PSD-ALDE nu ar trebui sa mai aiba niciun dialog cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pana cand acesta nu il va revoca din funcția de procuror-general pe Augustin Lazar. ''Eu cred ca la Cotroceni situația este atat de serioasa vizavi de consultari…

- Dacian Cioloș a anunțat, sambata seara, ca noua alianța are ca scop sa preia guvernarea și sa le ofere romanilor o alternativa la actuala coaliție PSD-ALDE. Alianța va avea reprezentanți in secțiile de votare la urmatoarele alegeri, cele europarlamentare. Anunțul vine la scurt timp dupa ce USR și…

- UPDATE – Fostul premier Dacian Ciolos va fi primul pe listele comune ale aliantei ‘2020 USR-PLUS’ pentru alegerile europarlamentare, fiind urmat de Cristian Ghinea (USR), Dragos Pislaru (PLUS) si Clotilde Armand (USR), a anuntat, sambata, presedintele USR, Dan Barna. ‘Dacian Ciolos va fi cap de lista,…