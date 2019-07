Stiri pe aceeasi tema

- Pregatirile sunt in toi pentru nunta lui Brigitte si Florin Pastrama! Mai sunt cateva zile pana la eveniment, asadar cei doi au mers sa exerseze vaslul mirilor. Acolo, bruneta a avut parte de o surpriza din partea sotului.

- Fosti concurenti la reality-show-ul „Ferma” (PRO TV), Florin Pastrama si Brigitte s-au cununat civil pe 27 mai, iar pe 7 iulie vor face o nunta spectaculoasa in care pana acum au investit peste 100.000 de euro, potrivit click.ro. Click! a aflat planurile afaceristului. „Suntem cinci frati, doi baieti…

- Brigitte Sfat și Florin Pastrama se pregatesc de cel mai mare eveniment din viața lor, nunta. Cea care se va ocupa de organizarea evenimentului este nimeni alta decat Oana Roman. Brigitte Sfat și actualul ei partener de viața, Florin Pastrama se pregatesc de nunta care va avea loc in data de 7 iulie.…

- Cornel Oana, fostul iubit al lui Brigitte a avut prima reacție dupa ce bruneta și Florin Pastrama s-au casatorit civil. Acesta a scris un mesaj, in care și-a invitat prietenii la masa, ținand sa precizeze ca el nu este pazit. Cornel a facut aluzie la faptul ca fosta soție a lui Ilie Nastase a avut nevoie…

- Scene șocante la Ferma, in semifinala de miercuri seara, de la Pro tv. Dupa ce ceilalți concurenți eliminați pe parcurs din show, s-au intors alaturi de cei cinci colegi ramași in concurs, situația a scapat de sub control. Kamara are inca polițe de platit pentru ca a fost eliminat și și-a varsat nervii…

- Mulți au fost, puțini au mai ramas. Dupa ce Diana a parasit show-ul cu lacrimi in ochi, Otniela, Marius, Moroșanu, Pastrama și Zmarandescu sunt cei cinci care au șanse egale la premiul de 50.000 de euro. Ieri au fost cu toții emoționați cand și-au revazut familiile, iar astazi ferma va deveni, din nou,…