Dupa ce, in primavara acestui an, celebrul tenismen Boris Becker a sosit in Romania, la invitația lui Ion Țiriac, zilele trecute, legenda tenisului mondial a revenit, in mare secret, pe taram mioritic. (Cum caștigi bani rapid) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in premiera naționala, imagini fabuloase de la intalnirea de taina pe care fostul […] The post Cu cine a cinat in secret faimosul Boris Becker in cel mai scump restaurant din ”Cartierul miliardarilor” appeared first on Cancan.ro .