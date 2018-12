Stiri pe aceeasi tema

- Raul Rusescu a intrat in derby-ul Dinamo - FCSB, 1-1, abia in minutul 90 in locul lui Florin Tanase. Atacantul insa a oferit o imagine horror, surprinsa de catre cei de la gsp.ro, urmele unui accident suferit cand avea doar 14 ani.

- In ultimul meci al etapei a XIV-a a Ligii I, disputat luni seara pe stadionul "Anghel Iordanescu" din Voluntari, Dinamo a invins dramatic echipa locala cu un gol marcat din penalty in minutul 90^4, lovitura fiind transormata de portughezul Diogo Salomao. Decizia arbitrului Catalin Popa a aparut la un…

- Nicolae Badea (70 de ani) este, fErE indoialE, unul dintre cei mai bogati oameni din Romania. Puternic xi celebru, fostul actionar al clubului Dinamo nu tine cont de lege, atunci cand trebuie sE-xi satisfacE un moft. Imaginile surprinse de paparazii Spynews.ro stau mErturie!

- Mircea Lucescu (73 de ani) și Cornel Dinu (70 de ani), doi dintre cei mai importanți oameni din istoria lui Dinamo, s-au regasit astazi pe arena din Ștefan cel Mare. Dinamo trece printr-o perioada tumultoasa. ...

- Prin intoarcerea lui Rednic, informație anunțata in exclusivitate de GSP.ro, Dinamo a dat o adevarata lovitura de imagine. In acest moment, "cainii" sunt antrenați de cel mai titrat antrenor din Liga 1. "Puriul" este singurul tehnician din prima divizie care a caștigat campionatul de doua ori. In 2002/2003…

- Ionel Danciulescu si-a dat demisia din functia de director general al clubului. Printre motivele deciziei sunt lipsa de comunicare cu patronul Negoita si faptul ca nu a fost deloc consultat in privinta transferurilor. "Danciu" ar putea prelua o functie in cadrul FRF, fiind dorit si-n...