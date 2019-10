Stiri pe aceeasi tema

- Zodii care vor fi inșelate in octombrie 2019. Cine nu știe sa intrețina magia dragostei, o va pierde definitiv in luna octombrie 2019. Asta vor trai din plin patru zodii, care nu vor ști sa-și țina partenerii aproape. Trei zodii care vor simți tradarea suprema

- Ultima parte a anului 2019 vine cu vesti bune pentru cele mai multe dintre native, mai ales in ceea ce priveste viata sentimentala. Patru dintre cele 12 semne zodiacale vor scapa, insa, de necazuri in urmatoarea perioada, din toate punctele de vedere. Femeile GEMENI și FECIOARA vor avea parte de succes…

- Berbec Femeia Berbec este in primul rand foarte puternica. Este independenta si stie ce vrea de la viata. De asemenea, cand intra intr-o relatie de dragoste, ea ofera totul partenerului de cuplu. Stie cum sa il faca fericit, stie sa fie o gospodina, amanta, prietena, dar si sotie. In plus,…

- HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU. BERBEC: Berbecii pot invata o abilitate noua, se pot descurca intr-un domeniu nou sau cei care deja sunt foarte priceputi intr-un domeniu pot capata mai multa independenta si creativitate in a-si pune in practica lucrurile pe care le stiu. Unii pot sa inceapa o…

- Iata pentru MIERCURI 14 AUGUST 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina.

- Femeile stiu. E destul de greu sa mai gasesti un barbat pentru toata viata, alaturi de care sa-ti construiesti o familie. Multi nu vor sa-si asume responsabilitati, sa faca ”compromisul” de a iubi o singura femeie. Totusi, sa nu disperam! Astrele ne vin în ajutor cu anumite…

- Femeia TaurAstrele s-au aliniat și pun in prim plan trei zodii care vor avea parte de noroc cu carul in perioada ce urmeaza. Femeile nascute in Berbec sunt unele dintre favoritele horoscopului la bani, pentru lunile iulie și august, asta pentru ca iși vor umple buzunarele. Ești Berbec? Pregatește-te…

- Horoscopul arata "cu degetul" catre anumite zodii atunci cand vine vorba de gelozie. Impulsive din cale afara și puse pe harța imediat ce li se pare ca exista probleme cu partenerul, cele cinci zodii de femei considerate a fi cele mai geloase le-ar putea face zile fripte barbaților de langa ele. Tu…