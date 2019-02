Cu ce va fi inlocuita emisiunea Prietenii de la 11 la Antena 1

Stiri pe aceeasi tema

- Emisiunea "Neața cu Razvan și Dani" continua și anul acesta pe Antena 1, ba chiar timpul alocat acesteia crește și asta pentru ca "Prietenii de la 11" iese din grila. Florin Ristei a decis sa se preocupe mai mult de proiectele sale muzicale și sa lase pentru moment cariera de prezentator tv. Dar nu…

- Mircea Ivan, prezentatorul știrilor sportive de la Digi 24, pleaca la Antena 1, pentru a prezenta Observatorul. El va mai fi pe post, la Digi 24, pana la sfarșitul acestei saptamani.Potrivit informațiilor Paginademedia.ro, Mircea Ivan va fi gazda Observatorului de dimineața, difuzat de Antena…

- Darius Valcov a afirmat ca Guvernul nu va renunța la aplicarea ”taxei pe lacomie” ci se discuta doar modificarea acesteia pentru industria energetica. Consilierul premierului Viorica Dancila spune ca acest subiect va fi abordat din nou dupa aprobarea bugetului de catre Parlament. ”Taxa pe lacomie, nu…

- "As vrea sa folosim termenul 'provocari', nicidecum 'amenintari', din partea Rusiei, pentru ca nu vorbim in acest moment de amenintari care sa afecteze securitatea Romaniei, ci vorbim de provocari cum ne-a obisnuit Rusia in ultima perioada. Am spus si astazi in cadrul conferintei la care am fost…

- Craciunul se petrece in familie, motiv pentru care gașca de la „Neatza cu Razvan și Dani” va sarbatori zilele speciale in platoul ce le-a devenit ca o a doua casa, inca de la prima ora a dimineții, alaturi de telespectatori. ”Vom avea ca invitați prieteni și oameni care ne-au fost alaturi tot anul…doar…

- Antena 1 a implinit, ieri, 25 de ani de existenta. Vedetele postului vor aparea in ediții speciale ale emisiunilor, Neatza cu Razvan și Dani, Acces Direct, Prietenii de la 11 sau Observator. Postul TV a fost...