- Claudiu Niculescu (43 de ani) a debutat cu o victorie pe banca lui Dinamo, 3-1 la Galati cu Dacia Unirea Braila, dar la finalul meciului a dezvaluit ca la pauza a fost suparat pe ratarile din prima repriza si pe atitudinea relaxata, scrie Mediafax.La finalul celor 90 de minute, noul antrenor…

- Proaspat plecat din functia de director general al lui Dinamo, Ionel Danciulescu (41 de ani) ar putea reveni in fotbal mult mai repede decat s-ar fi asteptat oricine. Potrivit lui Mirel Radoi (37 de ani), "Corbul" e una dintre variantele FRF pentru ocuparea postului de director sportiv al...

- Luni, 24 septembrie, va ramane o zi memorabila pentru Ionel Danciulescu, dar si pentru fanii alb-rosii. Fostul mare dinamovist a semnat rezilierea contractului cu gruparea din Stefan cel Mare. Astfel, Ionel Danciulescu nu mai este managerul general al clubului.

- Ionel Danciulescu si-a anuntat plecarea de la Dinamo chiar inainte de ultima partida disputata de echipa din ”Stefan cel Mare” in Liga 1, impotriva celor de la Poli Iasi, echipa ce le-a administrat ”cainilor” a treia infrangere consecutiva, scor 1-0.

- Ionut Negoita vrea sa-l aduca pe Ionut Lupescu la Dinamo, ca director general, in locul lui Ionel Danciulescu. Potrivit Gazetei Sporturilor , fostul international a sosit aseara in tara si poarta negocieri cu Negoita, iar astazi ar urma sa semneze contractul si sa devina noul director general al clubului…

- Fostul directorul general al lui Dinamo, a anunțat vineri seara ca se desparte de formația din Ștefan cel Mare. „Decizia mea nu se bazeaza pe latura financiara. Sunt mult mai importante alte aspecte. Cum ar fi respectul și recunoștința. Astea sunt mult mai importante. Nu plec din cauza unei persoane…

- Ionel Danciulescu, fostul directorul general al lui Dinamo, a anunțat in aceasta seara desparțirea de formația din Ștefan cel Mare. Poli Iași - Dinamo e astazi, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. "Nu cred ca ceea ce am anunțat in aceasta…

- Cristian Lopez, la FCSB! Atacantul spaniol de 29 de ani, fost la CFR Cluj, a fost dorit și de Dinamo. ”A cerut prea mult”, a afirmat managerul sportiv al roș-albilor, Ionel Danciulescu. ”E adevarat, l-am vrut și noi. Florin Bratu a vorbit cu impresarul lui, dar nu s-a putut”, a afirmat ”Danciu”, la…