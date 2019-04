Cu ce se spală pe picioare în post cucul armenesc de la Iaşi Dupa ce in ultimele zile cucul armenesc, cum i se mai spune prin targ, s-a luat de viata lui nea Maricel ot partidoi de la Iasi, ieri acesta s-a fofilat total de la votarea celor doua coduri care-l scapa de Dragnea de bulau. Gurile rele zic ca a facut asta ca sa poata in campania viitoare, la Iasi, oras cu electoral subtire, sa poata spune ca nu el, ci altii. Pai bine, ma varule ma, tu care te ungeai cu mir acum mai an ca sa scapi de penaliada, asa crezi tu ca te speli pe pi (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

