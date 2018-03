Stiri pe aceeasi tema

- "Sper ca acei colegi care au fost puțini suparați in perioada anterioara sa treaca peste aceasta etapa. Daca țin la PSD, la oamenii care ne-au votat și care așteapta rezultate de la guvernare, sa-și reia activitatea in interiorul partidului și sa nu creeze un alt pol de putere. Acest lucru ar face…

- Liviu Dragnea a fost susținut la Congresul PSD de Viorica Dancila si Gabriela Firea, dar și de iubita lui (25 de ani). Premierul Viorica Dancila a spus ca ar accepta sa fie nașa de cununie a lui Liviu Dragnea. ”Sigur ca da. De ce as spune nu?", a afirmat Viorica…

- Viorica Dancila a spus ca, daca i-ar propune, i-ar fi nasa de cununie liderului PSD, Liviu Dragnea, cu iubita acestuia, care este "o fata deosebita". "Sigur ca da. De ce as spune nu?", a raspuns premierul Romaniei. Va fi nunta la PSD. Ce ANUNT a facut Liviu Dragnea, dupa ce iubita lui,…

- Viorica Dancila ar accepta sa fie nașa lui Dragnea: Mi se pare un gest de normalitate, a spus premierul, duminica, la Antena 3, ea precizand ca este un gest de nomalitate faptul ca iubita lui Liviu Dragnea a venit la Congresul Extraordinar al PSD. Intrebata daca ar acccepta sa fie nașa de cununie a…

- Seful PSD pare a se fi hotarat in privinta relatiei cu Irina Alexandra Tanase. Pe mana tinerei de doar 25 de ani a aparut un inel care nu mai lasa loc de interpretari. Irina Tanase a fost prezenta la Congresul PSD, unde a stat chiar in primul rand. Iar Liviu Dragnea a dat de inteles…

- Intrebat daca vrea sa faca un anunt, dat fiind faptul ca iubita sa era prezenta in sala, Liviu Dragnea a replicat: ”Astazi nu. La Congres? Am partidul in suflet”. Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Alexandra Tanase, a fost prezenta la Congresul extraordinar al PSD de sambata, stand in primul…

- Liviu Dragnea a fost insotit, sambata, la congresul extraordinar al PSD de partenera sa de viata, Irina Alexandra Tanase, el afirmand ca inca nu are de facut niciun anunt cu privire la relatia sa. In timpul evenimentului aceasta a stat in ptrimul rand, alaturi de lideri ai partidului.

- Firea, la Congresul PSD: ”Fac apel la calm. Nu dam o impresie buna cand ne certam”. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat inainte de inceperea Congresului Partidului Social Democrat ca nu trebuie sa existe certuri intre membrii partidului și i-a rugat pe aceștia sa se calmeze. ”Le…

- Premierul Viorica Dancila a ajuns sambata la Sala Palatului, imediat dupa ora 10.00, pentru Congresul PSD. Aceasta a declarat ca a decis sa candideze pentru functia de presedinte executiv abia dupa ce a fost sunata de multi lideri ai partidului."Am primit foarte multe telefoane din teritoriu.…

- "Sunt in continuare, sunt suparata pe ceea ce se intampla la nivelul ministerelor si cu totii am luat decizia sa schimbam acest mod de lucru care pur si simplu dauneaza bunului mers al reformelor in Romania. (De luni pana azi s-au schimbat - n.r.) cateva lucruri. Am avut cateva intalniri si vreau…

- "Are rezultate foarte bune si ca om politic, si ca primar si cred ca trebuie sa ii dam cezarului ce-i al cezarului. (...) Eu il respect si pe el (Daniel Florea, primarul Sectorului 5 - n.r.) suntem colegi, suntem prieteni, dar mi-am exprimat punctul de vedere. De asemenea, intreaga organizatie regionala…

- Social democratii se pregatesc de congres. Situatia tensionata din partid s-a vazut chiar si astazi, ininte si dupa sedinta Comitetului Executiv National, de aceasta data protagonistii fiind Liviu Dragnea, Codrin Stefanescu si Gabriela Firea. Stefanescu a dorit explicatii de la Dragnea pe tema chermezelor…

- Liviu Dragnea a declarat, luni, ca daca trei colegi "camarazi" vorbesc public nu inseamna ca acestia spun realitatea din partid si a sustinut ca nu va mai accepta mici intrigi pentru functii. Afirmatiile vin dupa ce si Gabriela Firea a acuzat ca tensiunile reprezinta "o sinucidere politica".…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca va fi recomandata de colegele de la organizatia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei.

- Politicianul a facut referire și la faptul ca Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, a avut discursuri apocaliptice cu privire la temperaturile de afara. "Vorba unui clasic in viața: 'iarna nu-i ca vara'. Din nou, iarna i-a luat prin surprindere pe mulți dintre edili. Nu putem sa ne…

- Gabriela Firea a anunțat ca nu ia in calcul vreo candidatura la prezidențiale, ci se gandește daca va candida pentru al doilea mandat de primar al Capitalei. Cert e ca va candida la Congresul PSD pentru funcția de vicepreședinte PSD. "Ma gandesc și ma voi consulta cu familia daca voi candida…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit miercuri, în Piata Constitutiei, despre modul în care se desfasoara deszapezirea. Ea a purtat o caciula de blana, care, cel mai probabil, era confectionata de vulpe.

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca instituțiile de invațamant se vor inchide in aceasta saptamana, dar apoi a prezentat o informație importanta pentru toți romanii care nu au cu cine sa iși lase copiii!

- Informația momentului pentru elevi! Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca luni și marți vor fi suspendare cursurile din unitațile de invațamant din toata țara, insa se pare ca ordinul se va prelungi in anumite zone și pentru ziua de miercuri!

- Nu cu mult timp in urma, Gabriela Firea afirma ca una dintre masurile ce se impun si care vor duce la fluidizarea si modernizarea traficului in Bucuresti se refera la casele de bilete RATB care ar trebui desfiintate si inlocuite cu „aparate electronice de vanzare a tichetelor de calatorie”. Masura pomenita…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca instituțiile de invațamant se vor inchide luni și marți, dar apoi a revenit cu o informație de ultima ora despre situația școlilor, gradinițelor și a facultaților!

- „Am primit mai multe amenințari”, spune Gabriela Firea. Pe scurt, cei care au amenințat-o i-au reproșat ca „de ce o companie din Turcia a caștigat aceasta licitație și nu una din țara”. „Am ramas total surprisa. Primarul general aproba bugetul și propune proiecte consiliului. Ce spun aceste…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa transforme RATB in societate comerciala si promite ca angajatii vor fi stimulati financiar, pentru a le oferi siguranta locului de munca. "Impreuna cu sindicatul majoritar am stabilit deja un program prin care salariatii acestei regii…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, considera ca presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania (FCER), Aurel Vainer, este unul dintre cei mai importanti promotori ai dialogului interconfesional. "Pentru mine special este remarcabil faptul ca (Auurel Vainer - n.r.) este unul…

- Incidentul de ieri, produs pe raza aeroportului Otopeni, care l-a avut in prim paln pe “taximetristul pistolar” care si-a amenintat clientii cu arma pe care o avea in autoturism, a stranit furia Gabrielei Firea. “Primarul General al Capitalei atrage atentia public asupra faptului ca Primaria Municipiului…

- Vicepresedintele PSD Gabriela Firea, primarul Capitalei, a declarat vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca unele reactii publice la adresa premierului desemnat Viorica Dancila sunt incorecte si ca o persoana nu poate fi judecata dupa hainele pe care le poarta si dupa coafura.…

- Cerere expresa a mii de oameni pentru construirea Spitalului Metropolitan in București. Peste 5500 persoane au semnat petitia online initiata in favoarea acestei unitați spitalicești. Petitia initiata de Primarul General, Gabriela Firea a fost semnata de oameni de cultura, reprezentanti ai institutiilor…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a facut, ieri, Comandament de Iarna, dupa ce meteorologii au anuntat ca va fi sub incidenta unei atentionari meteo de lapovita si ninsoare. Edilul a anuntat ca...

- Gabriela Firea, despre Dancila: ”Va rezista, cu sau fara hashtag”, a spus primarul Capitalei, duminica seara, la Romania TV. Ea a precizat ca PSD o va sprijini pe Viorica Dancila, și de data asta nu vor mai greși și vor merge cu Guvernul pana la parlamentare, pentru ca a fost o perioada tensionata,…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna, pentru duminica, la ora 12.00, la sediul Primariei, pentru a analiza, pe de o parte, masurile ce se impun dupa ninsoare, dar si ca urmare a avertismentelor de vreme rea lansate in aceasta dimineata de Administratia Nationala…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a precizat ca respingerea de catre Consiliul General al Capitalei a hotarârii care viza obtinerea unui teren pentru Spitalul Metropolitan a dus la stagnarea unui proiect important pentru Bucuresti si ca, prin votul lor, USR si PNL au demonstrat…

- Liviu Dragnea sare in ajutorul Gabrielei Firea, primarul general al Capitalei, dupa ce proiectul de preluare a unui teren situat in soseaua Pipera nr. 55 din administrarea RATB pentru realizarea Spitalului Metropolitan a fost respins, miercuri, de CGMB.Vezi și: Liviu Dragnea și PSD, vinovații…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat pentru astazi, incepand cu ora 11.oo, Consiliul General al PMB, sedinta in care vor fi atinse mai multe puncte de interes pentru bucuresteni. Una dintre problemele spinoase ale Capitalei, statutul cladirilor cu risc seismic, pare a-si gasi, in…

- Felix Stroe, președintele PSD Constanța, susține ca așa cum premierul are responsabilitatea actului de guvernare, tot acesta trebuie sa fie și cel care ia și decizii. „Ar fi bine ca la CExN-ul urmator sa purtam o discuție serioasa despre cum putem democratiza puterea de decizie in partid și despre cum…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit cu ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica la sediul Primariei, unde s-au semnat trei contracte de finanțare pentru trei dintre spitalele Municipalitații: Gomoiu, Filantropia și Cantacuzino.

- Primarul General, Gabriela Firea, a semnat, joi, alaturi de ministrul Energiei, Toma Petcu, un momorandum cu firma japoneza Itochu Corporation, ce are drept scop modernizarea Sistemului Centralizat de Alimentare cu Energie Termica (SACET) al Capitalei, anunta Primaria Municipiului Bucuresti (PMB).…

- Primarul General, Gabriela Firea, impreuna cu Preafericitul Patriarh Daniel și primarul sectorului 6, Gabriel Mutu, au participat, ieri, la deschiderea Centrului multifuncțional de sanatate “Sfantul Nectarie”. Aceasta noua clinica este singura unitate medicala in sistem ambulatoriu din sectorul 6 care…