- CHIȘINAU, 8 nov – Sputnik. Ministerul Finanțelor a prezentat proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2019. Potrivit documentului, care trebuie sa fie avizat de Guvern și votat de Parlament în trei lecturi, veniturile Bugetului Public Național (BPN) pentru anul viitor se estimeaza…

- Laurentiu Reghecampf (43 de ani) a dat lovitura si s-a ales cu o marire substantiala de salariu din partea sefilor de la Al Wahda, a anuntat, luni seara, Gigi Becali (60 de ani), informeaza News.ro.In incercarea de a-i spala intr-un fel imaginea lui Nicolae Dica (38 de ani), pe care l-a anuntat deja…

- Dan Petrescu, antrenorul chinezilor de la Guizhou Zhicheng, primeste o leafa de cinci milioane de euro pe an, iar sefii i-au pregatit un bonus de trei milioane daca va mentine echipa in prima liga. Dupa 25 de etape, trupa antrenorului romane e pe ultimul loc, la 6 puncte de pozitia...

- Nicoleta Dumitrescu In ultima perioada, s-a vorbit mult despre salariile „grase” din administratia locala, inclusiv in privinta lefurilor care sunt castigate in Primaria Ploiesti circuland tot felul de “legende”. A adus insa lamuriri primarul Adrian Dobre, care, ieri, a facut publice detalii in ceea…

- Presedintele american, Donald Trump, a dispus ca 25 de milioane de dolari care erau rezervati spitalelor din Ierusalimul de Est destinate populatiei palestiniene sa fie alocati pentru alte scopuri, conform unui oficial al Departamentului de Stat al SUA, scrie The Guardian.

- Document PSD - 100 de milioane de euro bonus pentru fiecare an de receptie a lucrarii in avans, 100 de milioane de euro penalitati pentru fiecare an de intarziere, la Autostrada Bucuresti-BrasovGuvernul ar urma sa adopte, in urmatoarele trei luni, mai multe hotarari pentru aprobarea studiilor…

- Emblematicul fundas al echipei Green Bay Packers, Aaron Rodgers, va semna un nou contract cu formatia sa in valoare de 134 milioane dolari pe patru ani, un record pentru Liga Nationala de Fotbal American (NFL), a anuntat, miercuri, presa americana, citata de AFP. Conform posturilor de televiziune Network…

