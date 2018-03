Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul intalnirii de joi, 15 martie 2018, care s-a desfașurat in Sala ”Bogdan Voda” a Consiliului Județean Maramureș, misiunea economica condusa de Ambasada Austriei – Secția Comerciala a prezentat primarilor Maramureșului, dar și oamenilor de afaceri interesați, o sesiune dedicata oportunitaților…

- Autoritatile slovace au precizat ca retinerea lui face parte din cadrul unei actiuni internationale care a dus la arestarea a 17 persoane. Intr-un comunicat, Biroul Procurorului afirma ca l-a retinut pe Antonino V. in baza unui mandat european de arestare emis de un tribunal din Venetia (Italia),…

- Zilele trecute, doua decizii ale unor instante, din Germania si America, au creat un cutremur in industria automobilelor. Dan Boboescu, specialist in domeniul automotive, cu o cariera de anvergura mondiala, a vorbit pentru „Adevarul” despre masina viitorului.

- Venit in vizita la București, fostul mare tenismen Boris Becker a descoperit la Țiriac Collection un model Ferrari ce a aparținut familiei sale. Unul dintre cei mai mai cunoscuți jucatori de tenis din lume, care a caștigat 49 de turnee la simplu și 6 de Grand-Slam, medaliat cu aurul olimpic și cel mai…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca trebuie modificata legislatia in ceea ce priveste recuperarea prejudiciilor in dosarele penale, iar cei care au de acoperit prejudicii sa aiba aceasta varianta in locul detentiei. "Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii…

- Cum le da Monica Gabor peste nas carcotașilor. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a implinit recent 30 de ani, insa arata ca și cum ar avea 20. Tenul perfect și machiajul discret, i-au facut pe unii sa se indoiasca de naturalețea ei, așa ca, vedeta a postat o imagine pe contul de socializare. In imaginile…

- Monica Gabor are un fiu vitreg, de care lumea a aflat abia in timpul sarbatorilor de iarna, dupa ce Irina Columbeanu a postat videoclipuri cu el pe canalul ei de Youtube. Manechinul se ințelege de minune cu baiețelul lui Mr. Pink. Și este o mama model pentru Anthony. De exemplu, ieri, vedeta a participat…

- Monica Gabor s-a stabilit de mai mulți ani in SUA, unde traiește o poveste de dragoste alaturi de Mr. Pink. Amandoi au copii din casniciile anterioare, dar nu unul al lor. Recent, a aparut un zvon conform caruia fosta soție a lui Irinel Columbeanu ar fi insarcinata cu actualul iubit. Chestionata pe…

- Informatia potrivit careia Monica Gabor este insarcinata este tot mai plauzibila. In ultima fotografie postata de fosta sotie a lui Irinel Columbeanu se poate vedea un detaliu care o da de gol pe Moni in privinta existentei unei sarcini.

- Monica Gabor a publicat o filmare cu fiul lui Mr. Pink, iar fanii au observat imediat detaliul. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu pare a fi insarcinata, rochia mulata scoțandu-i in evidența burtica de gravida. Deși nu a confirmat acest lucru, internauții au felicitat-o imediat. Monica Gabor traiește…

- Monica Gabor s-a filmat alaturi de unul dintre fiii amorezului ei chinez, Mr. pink. vedeta este foarte grijulie cu micuțul. Potrivit unui apropiat al cuplului, Mr. Pink, iubitul chinez al Monicai Gabor , ar avea doi copii dintr-o relație anterioara. Irina Columbeanu, fiica Monicai și a lui Irinel Columbeanu,…

- Omul de afaceri Marcel Toader le-a marturisit amicilor sai din mediul virtual ca il bate gandul sa scrie despre experiențele amoroase și femeile din viața sa. Marcel Toader este din ce in ce mai activ și mai zambitor pe rețelele de socializare de cand a devenit din nou un barbat liber . Omul de afaceri…

- Producatorul de gaze Romgaz a incheiat 2017 cu un profit net de 1,8 miliarde lei, cu 82% peste nivelul din 2016, in timp ce cifra de afaceri a companiei a crescut cu 35%, la 4,5 miliarde lei, potrivit raporului financiar preliminar. ”Cresterea cifrei de afaceri provine din majorarea cu 32,6%…

- Monica Gabor este foarte indragostita de iubitul ei chinez, omul de afaceri Mr. Pink. Vorbele pe care le spune despre acestea sunt dovada clara de iubire. Monica Gabor este stabilita de mulți ani in America, acolo unde are o relație cu omul de afaceri chinez Mr. Pink, impreuna cu care locuiește intr-o…

- OIL Terminal,cel mai mare operator portuar pentru import/export titei, produse petroliere si petrochimic, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 158 milioane lei, in scadere cu 1,6%, si un profit net de 5 milioane lei, cu 70% sub nivelul din 2016, dar peste suma bugetata.…

- Deși are un iubit milionar, iar viața pe care o traiește starnește invidia tuturor femeilor, Monica Gabor iși face cumparaturile din magazine modeste. Mai mult, fosta soție a lui Irinel Columbeanu a ajuns sa-și vanda gențile și perechile de incalțari de firma pe care nu le mai poarta. Sa fie vorba,…

- Monica Tatoiu a fost poreclita Cruella. Vedeta explica și cum a ajuns sa i se spuna așa și din ce cauza. Monica Tatoiu, care la sfarșitul anului trecut a fost operata la șold , este renumita pentru faptul ca este foarte directa și foarte acida in tot ceea ce face. Cunoscuta ca femeie de afaceri, Monica…

- O retea compusa din peste 45.000 de dispozitive smart din mai mult de 100 de tari din America, Asia si Europa este controlata de la distanta, la ora actuala, de catre infractorii cibernetici prin intermediul amenintarii Hide 'N Seek (De-a v-ati ascunselea) sau HNS, atrag atentia specialistii Bitdefender,…

- Motociclistul Emanuel Gyenes, singurul roman care a concurat in acest an la Raliul Dakar, a fost primit luni, la locul de munca din municipiul Satu Mare, cu tort si aplauze, fiind felicitat de colegi. El a marturisit ca aceasta competitie a fost cea mai grea dintre editiile care au avut…

- Stabilita in America de aproape 17 ani, Saviana Stanescu este la ora actuala unul dintre cei mai valorosi dramaturgi contemporani. Iar piesa ei „Waxing West“ a fost elogiata in aceasta saptamana intr-un amplu articol in prestigiosul The Washington Post. „Waxing West“ a fost premiata in 2007 cu o distinctie…

- Tineri antreprenori romani au ajuns in finala unei competitii care a avut loc la Varsovia, prin care startupuri din Europa primesc sansa de a isi prezenta ideile de afaceri in fata marilor investitori din America, la acceleratorul MassChallenge de la Boston. Faza europeana a competitiei a fost dura…

- Monica Gabor le-a dezvaluit fanilor ei care este noua sa ocupatie, pentru care se pregateste intens. Bruneta nu sta degeaba in America! In timp ce Mr. Pink e ocupat cu afacerile, fostul manechin are propria ei meserie, deloc usoara! Vedeta a dezvaluit pe o retea de socializare ca s-a facut profesoara…

- Irina Columbeanu, fiica Monicai Gabor și a lui Irinel Columbeanu a implinit luna aceasta 11 ani și a fost rasfațata cu cadorui de amicii ei. Irina Columbeanu a petrecut vacanța de iarna in America, alaturi de mama ei, Monica Gabor și și-a cunoscut și fratele vitreg, baiețelul lui Mr. Pink . Pe 17 ianuarie,…

- Monica Gabor s-a laudat in fața admiratorilor sai cu ocupația pe care o are in America și pentru care se pregatește intens. Monica Gabor nu sta degeaba in America, acolo unde este plecata de foarte mulți ani. Fosta soție a omului de afaceri Irinel Columbeanu, cu care are o fiica pe nume Irina , studiaza…

- La finele anului trecut, Irina Columbeanu, impreuna cu tatal ei, a mers in America pentru a-și vizita mama. Așa cum era de așteptat micuța a stat in casa Monicai și a petrecut timp cu ea. Chiar daca a incercat sa o faca sa se simta extraordinar, Monica a fost destul de zgarcita in cadouri. Monica Gabor…

- Monica Gabor iși aniverseaza fiica, Irina, care implinește 11 ani. Vedeta a transmis una dintre cele mai emoționante declarații pentru moștenitoarea sa. Monica Gabor s-a bucurat de prezența fiice sale și a lui Irinel Columbeanu in America. Irina Columbeanu și-a petrecut sarbatorile de iarna in compania…

- O data cu implinirea varstei de 29 de ani, Monica Gabor i-a scris surorii sale un mesaj emotionant. Pe o retea de socializare, Monica Gabor ii multumea Ramonei pentru faptul ca este o persoana speciala si minunata.

- Irina Columbeanu si-a petrecut ultimele saptamani in Statele Unite ale Americii, alaturi de mama ei, Monica Gabor, de iubitul acesteia, Mr. Pink, si de fiul lui, Anthony. Micuta s-a distrat de minune de sarbatori in compania acestora, dar acum a fost nevoita sa se intoarca in tara, unde trebuie sa inceapa…

- Monica Gabor și-a luat ramas bun de la fiica ei și a lui irinel Columbeanu. Dupa vacanța de iarna pe care a petrecut-o in America, irina se intoarce in Romania. Monica Gabor a avut parte de clipe de neuitat alaturi de fiica ei și a omului de afaceri Irinel Columbeanu. Irina a petrecut vacanța de iarna…

- Irina Columbeanu si-a petrecut ultimele saptamani in Statele Unite ale Americii, alaturi de mama ei, Monica Gabor, de iubitul acesteia, Mr. Pink, si de fiul lui, Anthony. Irinuca s-a distrat de minune de sarbatori in compania acestora, dar acum este nevoita sa se intoarca in tara, unde trebuie sa inceapa…

- Monica Gabor a facut o induioșatoare declarație de dragoste pentru fiica ei și a omului de afaceri irinel Columbeau, Irina. Monica Gabor se bucura de fiecare moment petrecut in compania fiicei sale, Irina Columbeanu. Iar atunci cand Irina nu este in preajma ei, Monica Gabor, care are o relație in America…

- Anul acesta, Irina Columbeanu a petrecut sarbatorile de iarna departe de Romania, tocmai in America, unde locuiește mama sa, Monica Gabor. Fiica sa s-a bucurat de o vacanța pe cinste pe aceste taramuri indepartate, de altfel este deja obișnuita cu calatoriile in afara Romaniei, ba in Dubai unde sta…

- Monica Gabor a facut, la inceput de an 2018, un gest la care puțina lume s-ar fi așteptat. S-a pozat pentru prima oara in compania iubitului chinez și a fiului acestuia. Monica Gabor a petrecut sarbatorile, in America, in compania iubitului ei chinez, omul de afaceri Mr. Pink, a fiicei ei, Irina Columbeanu,…

- Irinel Columbeanu se afla in aceasta perioada in America. Afaceristul a mers acolo pentru a o duce pe Irina, fiica sa și a Monicai, la mama ei, dar și-a facut timp sa-și viziteze și vechi prieteni. Cei doi au ajuns la Los Angeles, iar pușțtoaica nu a stat mult pe ganduri și și-a luat mama, pe Monica…

- Irina Columbeanu este fiica cunoscutului om de afaceri Irinel Columbeanu și a Monicai Gabor. Monica Gabor, care zilele acestea se afla in Romania , este stabilita de mulți ani in America, acolo unde traiește o poveste de dragoste cu omul de afaceri chinez Mr. Pink. Afaceristul chinez ar avea doi copii…

- Anul acesta, sarbatorile de iarna au prins-o pe fiica lui Irinel Columbeanu in America, la mama sa. Dupa ce s-au bucurat de brad si cadouri si s-au distrat facand slime-uri, mama si fiica au ajuns si pe partie unde, ce sa vezi, Irina e mai avansata la schiat decat mama sa. Iat-o pe Monica Gabor invatand…

- Irina Columbeanu a facut publica o inregistrare in care apare alaturi de un baiețel de origine asiatica pe care il numește fratele sau. Irina Columbeanu este fiica cunoscutului om de afaceri Irinel Columbeanu și a Monicai Gabor. Monica Gabor, care zilele acestea se afla in Romania , este stabilita de…

- Monica Gabor a transmis un mesaj plin de emoție pentru fiica ei și a lui Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor se afla in Romania pentru a petrece sarbatorile de iarna in compania fiicei sale și a omului de afaceri Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor, care are o relație de mai mulți ani cu omul…

- Mesajul lui Irinel Columbeanu transmis din Los Angeles i-a luat prin surprindere pe toți, mai ales ca afaceristul este destul de discret, atunci cand vine vorba de fiica lui și fosta soție. Irinel Columbeanu si fiica sa, Irina, se afla in America, la Monica Gabor . In timp ce Monica si micuta Irinuca…

- Monica Gabor petrece sarbatorile cu Irinel Columbeanu și fiica lor. Vedeta și Irina se distreaza de minune impreuna, mai ales cand vine vorba de noua pasiune a fetei. Irinel și Irina au plecat la Los Angeles, acolo unde vor petrece sarbatorile de iarna. Fiica lui Irinel Columbeanu reuseste sa faca bani…

- Visul Irinei Columbeanu de a face Craciunul impreuna cu parintii ei s-a implinit. Afaceristul de la Izvorani si fiica lui si-au facut bagajele si au dat Romania pe America. Cei doi au ajuns deja in casa Monicai Gabor in care locuieste impreuna cu iubitul ei chinez, Mr. Pink.

- Monica Gabor și fetița ei, impreuna de sarbatori.Vedeta a sosit in Romania zilele trecute și se va intoarce in America, cel mai probabil dupa Anul Nou. Pana atunci, fetele profita din plin de timpul liber. Fiica lui Irinel Columbeanu reuseste sa faca bani , din vanzarea plastilinei moale, a carui pret…