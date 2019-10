Cu ce se mai laudă dipotatul ninja de Iaşi! E drept, prin Iasi n-a trecut absolut deloc, drept pentru care i se si zice dipotatul ninja, dar iaca cu ce se lauda omul, dupa cum putem vedea in cea mai recenta postare a lui din mediul virtual: cu racolarea a doi alesi ai partidoiului, mutare zice-se ca decisiva pentru viitorul lui tanti in fruntea tarii, de la votul de sambata incolo. Si iaca si ce spune junele: „Eu zic ca totusi trece motiunea". Oricum, chiar daca nu si-a dat demisia din partidoi, (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

