Cu ce se laudă un ministru din România: Am făcut 1,8 milioane de vizualizări pe YOUTUBE! "Tarile au un plan bine pus la punct de eliminare a carbunelui, in timp. Acelasi plan il avem si noi, inlocuirea treptata a centralelor pe carbune cu centrale pe gaz. Azi de dimineata imi arata un coleg al meu ca pe Youtube am ajuns la 1,8 milioane de vizualizari cu faimoasa mea acumulare de energie electrica in gaze. Raman la parerea ca aceasta idee este una dintre solutiile pe care Europa le ia in discutie. Construim o unitate la centrala din Craiova si utilizam depozitul de la Ghercesti", a spus ministrul. Pe 21 februarie, Anton declarase, in comisiile parlamentare de buget-finante, ca Ministerul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

