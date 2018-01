Cu ce sacrificii s-a tinut deficitul sub 3% din PIB in 2017: investitii sugrumate, superdividende, supraacciza si ...un Ordin de ministru

Stiri pe aceeasi tema

- De sambata, romanii care folosesc carduri nu vor mai plati unele comisioane bancare precum cel de administrare si de interogare a soldului. Eliminarea mai multor comisioane percepute de banci este prevazuta de Legea nr. 258/2017 care a intrat in vigoare in acest weekend. Conform legii, nu vor mai plati…

- Operatiunile bancare de baza, cu carduri sau cele cu conturi, vor fi scutite in cea mai mare parte de comisionare. Reglementarile sunt parte a celor care se aplica in toata Uniunea Europeana si au fost introduse prin Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor…

- Eliminarea mai multor comisioane bancare este prevazuta de Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plați, schimbarea conturilor de plați și accesul la conturile de plați cu servicii de baza, scrie avocatnet.ro. Astfel ca, anumite comisioane nu vor mai…

- Politia Locala Constanta a sesizat unitatea de parchet competenta dupa ce s a constatat ca au fost continuate lucrarile de constructie al unui imobil ridicat in zona peninsulara din Constanta desi anterior fusese dispusa oprirea lucrarilor de constructie. In perioada 15.01.2018 23.01.2018, Directia…

- Guvernul face un pas inapoi și va modifica declarația 600. Termenul de depunere al formularului va fi prelungit pana la 1 martie. Liderul PSD Liviu Dragnea a fost cel care a facut anunțul. Social-democratul a recunoscut ca s-a comunicat foarte prost pe aceasta tema. Declarația 600 trebuie completata…

- Purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, a spus ca institutia nu da avize pentru numirea ministrilor. "Asa-zisa dezbatere despre “avizele” SRI pentru noul Guvern este un non-subiect. Exista vreo lege care ne obliga sa dam aviz pe o numire a unui ministru? Nu! Dar dam totusi vreun aviz? Nu! Dam…

- ARAD. Echipa locala a Uniunii Salvați Romania a susținut luni, 15 ianuarie, o conferința de presa in care a aratat modul in care sunt alocați banii de la bugetul de stat catre comunitațile locale. Alocarea fondurilor „Aradul a pierdut suma de 46 de milioane de lei. Acești bani, de care…

- • Concediul de creștere a copilului (CCC) in varsta de pana la doi ani poate fi acordat oricaruia dintre parinți, potrivit legislației in vigoare. In perioada de CCC, parintele beneficiar are dreptul la o suma de bani pentru care e prevazuta de lege atat o limita minima (recent majorata, dar nu semnificativ),…

- 68.305 pensionari din judetul Arad – adica 60% din totalul pensionarilor – au pensii mai mici de 1.000 de lei. Cei mai multi dintre ei (28.439, mai exact) traiesc luna de luna – numai ei stiu cum – cu 520 de lei, cat e valoarea pensiei sociale minim garantate. Alti 16.263 de pensionari aradeni au venituri…

- Ioana Theodoru In ultimii cel puțin 15 ani, Ministerul de Interne a fost condus de generali carora niciun ministru nu le-a rezistat. De fiecare data, incercarea de schimbare din funcție a cate unui purtator de stele pe epoleți s-a incheiat ba cu pierderea unui portofoliu de ministru, ba cu ruperea de…

- Iohannis a atacat la Curtea Constituționala o lege care vizeaza validarea mandatelor de consilieri locali. Este vorba despre proiectul de modificare și completare a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 ce instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului…

- Mesajul fostului ministru al Sanatatii postat, duminica, pe Facebook, se intituleaza ”Despre hotie, crima, fente si floricele” si vorbeste despre cateva ”fente” care au fost aplicate de ”mai-marii transplantului din Romania, cu domnul Lucan in frunte”. Potrivit lui Voiculescu, fenta numarul…

- Inceputul acestui an a adus noi reglementari referitoare la Inspectia Tehnica Periodica (ITP), pentru autoturisme. Pentru multi dintre soferi, ITP va trebui facuta mai des. De la 1 ianuarie au intrat in vigore doua prevederi ale legii 260/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului…

- Personalul din sanatate aștepta cel mai mult ziua de 1 ianuarie 2018 pentru ca, potrivit programului de guvernare din aceasta luna, un medic rezident din anul I ar fi trebuit sa incaseze 1.200 de euro salariul brut, un medic specialist - 2.850 de euro, iar un medic primar 3.300 de euro. Impozitul pe…

- Familia Regala trebuie sa paraseasca Palatul Elisabeta pana cel tarziu pe 3 februarie! Legea privind statutul Casei Regale este blocata in Parlament si ar putea fi discutata abia dupa ce...

- „A fost un vot destul de consistent, care arata increderea unei majoritați serioase din Parlament in proiectul bugetului de stat. Pe masura ce vor trece lunile, incet, incet o sa ințeleaga manipularea care a fost folosita. Nu vor avea in 2018 venituri mai mici decat in 2017, iar cel tarziu la rectificarea…

- Primariile nu vor avea in 2018 venituri mai mici decat in acest an, cel tarziu la rectificarea din vara se va lua in calcul eventuala suplimentare a sumelor in functie de excedentul pe 2017 si executia bugetara din acest an, a declarat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, vineri, el adaugand…

- Legea pentru aprobarea Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (Romania UE cofinantare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017, a fost adoptata miercuri in sedinta de Guvern.

- Legea pentru aprobarea Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (Romania UE cofinantare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017, se discuta miercuri in sedinta de Guvern.

- "Din analizele pe care le-am facut pana in momentul de fata, nu cred ca vom avea nicio problema si cred ca ati remarcat ca in momentul de fata deja am depasit veniturile prognozate in legea bugetului si incasarile noastre sunt peste 100- pe anul 2017. Este depasita suma prevazuta in legea bugetului…

- Proiectele de manuale școlare se realizeaza de catre autori/coautori și se depun in forma de manuscris la Ministerul Educației Naționale in vederea evaluarii calitații științifice, se arata in proiectul de lege pe care Guvernul vrea sa-l aprobe in ședința de joi. Ministerul Educației Naționale organizeaza…

- Anul 2017 s-a dovedit nu doar unul al unor modificari fiscale de mare amploare (denumite generic sub denumirea de ”revolutie fiscala”), dar si unul al marilor surprize in planul masurilor legale adoptate, bine camuflate in cadrul actelor normative emise, iar finalul sau nu putea sa faca nota discordanta.…

- In urmatoarele doua zile va fi dezbatut cel mai important subiect al momentului, Legea bugetului de stat pe anul 2018. Deputatul PMP, Cornel Samartinean spune ca alesi care reprezinta judetul Timis au obligația sa susțina proiectele județului in Parlamentul Romaniei pentru a putea primi astfel finanțare…

- Compania Tarom și-ar putea stabili propriul buget de venituri și cheltuieli, care, pe durata cat statul este acționar majoritar, va fi aprobat prin ordin comun al ministrului Transporturilor și al ministrului Finanțelor Publice, conform unui proiect de OUG pentru modificarea și completarea Ordonanței…

- TOP muzicieni cu cele mai mari venituri in 2017 | VIDEO Rapper-ul american Diddy ocupa prima pozitie in topul muzicienilor cu cele mai mari venituri in 2017, cu 130 de milioane de dolari, potrivit unui clasament intocmit anual de revista Forbes. „Sunt o persoana de conditie medie", declara…

- "In cadrul Directiei Nationale Anticoruptie se pot infiinta servicii teritoriale, servicii, birouri si alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului sef al acestei directii, cu avizul sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii", se arata in nou alineat (1) al…

- Incepand cu anul 2018, se vor adauga persoanelor asigurate fara plata contribuției – copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani elevi sau studenti, tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului, persoanele coasigurate,…

- Legea prevenirii, in forma adoptata recent de Senat, nu mai contine si lista de contraventii agreate a intra sub incidenta acestui act normativ, urmand a fi ulterior stabilita de catre Guvern.

- Parlamentarul a lasat frigul de pe malul Dambovitei pentru o vacanta cu mult soare. Inceputul de iarna il prinde pe Traian Igas departe de tara, tocmai in insorita Sri Lanka. Acolo, senatorul a vizitat o gradina zoologica, unde a putut calari elefanti. Entuziasmat, Igas a facut zeci de poze…

- Primarul Gabriela Firea renunta la Targul de Craciun din Piata Victoriei dupa ce protestatarii au demontat schelele instalate de municipalitate si mentioneaza, intr-un comunicat, ca, odata cu evenimentele de sambata, "putem marca inceputul unei perioade in care Constitutia Romaniei si legile tarii sunt…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca ceea ce s-a intamplat sambata in Piata Victoriei reprezinta „inceputul anarhiei”, precizand ca a luat decizia de a muta Targul de Craciun intr-o alta locatie, fapt care, totusi, „nu rezolva problema de fond”. „Este foarte grav ce s-a intamplat astazi…

- Comisia speciala pentru legile justitiei a adoptat in sedinta de miercuri un raport favorabil pe modificarile propuse la Legea 303/2004, privind statutul judecatorilor si procurorilor. Au fost 10 voturi "pentru", 5 "impotriva" si o abtinere. Legea urmeaza sa ajunga la dezbateri in plenul Camerei…

- Legea prevede acordarea de burse si pentru cei care au luat mentiuni. Astfel, se acorda bursa "Meritul olimpic" elevilor si studentilor care au obtinut premii si mentiuni la olimpiadele internationale. Cuantumul acestei burse este echivalentul de baza minim brut pe tara garantat in plata…

- In conformitate cu dispozitiile art. 7 alin. 9 din Legea nr. 52 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primarul municipiului Constanta si Serviciul de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului local anunta organizarea in data de 28 noiembrie 2017, incepand cu…

- O propunere legislativa privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSIDI) SA a fost inregistrata la Biroul permanent al Senatului, initiatori fiind 185 de parlamentari PSD si ALDE, printre care si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si presedintele Camerei Deputatilor,…

- Subiectul zilei, cel al transferului contribuțiilor de la salariat la angajator, a fost deschis in fața liderilor PSD și la Herculane. Pe scurt, mulți primari s-au plans despre impactul negativ pe care-l are scaderea impozitului pe venit de la 16 la 10%, lucru care ar avea serioase repercusiuni…

- Parlamentarii PSD si ALDE au depus, in Parlament, legile pentru infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii si a Bancii de Dezvoltare a Romaniei - necesare pentru “stimularea economica” si “dezvoltarea anteprenoriatul”, PSD cerand dezbaterea proiectelor in procedura de urgenta.…

- Analistul fiscal Adrian Benta sustine ca ordonanta de modificare a Codului Fiscal care tocmai a fost publicata in Monitorul Oficial prevede in continuare scutirea de impozit pentru IT-isti si cercetatori. Astfel, nu se justifica declaratia deputatului PSD Ana Birchall, care vineri seara a…

- Problema impozitului zero pentru angajatii din IT va fi reglementata printr-un ordin de ministru, a anuntat deputatul PSD Ana Birchall. „Eu stiu sigur - si in perioada imediat urmatoare o sa aiba o surpriza placuta - ca se rectifica acest lucru, deci se gasesc masurile si o sa fie un ordin de ministru…

- Situatia dificila in care se vor afla angajatii din IT, generata de modificarile aduse Codului Fiscal, va fi reglata printr-un ordin de ministru, a spus vineri seara Ana Birchall, referindu-se la impozitul zero de care vor beneficia acestia.

- Presedintele Comisiei parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA, Serban Nicolae, a anuntat miercuri ca europarlamentarul Monica Macovei a transmis un mail in care aceasta spune ca nu isi da "acordul de vointa" pentru a fi audiata."Din pacate, fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei,…

- Actualul ministru al Justiției, Tudorel Toader, explica ca Legea recursului compensatoriu, cea care a eliberat mii de deținuți, inclusiv cei periculoși din penitenciare, a fost moștenita de pe vremea tehnocraților, de la fostul ministru al Justiției, Raluca Pruna.Citește și: Aproximativ 10.000…

- Fostul ministru Gabriel Sandu, care executa pedeapsa de trei ani de inchisoare primita in dosarul „Microsoft”, a fost adus, miercuri, la Judecatoria Sectorului 4, unde a cerut eliberarea conditionata, sustinand ca merita sa fie pus in libertate pentru ca a incercat sa se “indrepte” in penitenciar. El…

- Documentul sugereaza ca autoritatile romane au refuzat transferul in strainatate pentru victime, iar infectiile nosocomiale ale pacientilor nu apar in fisele medicale. Raportul ar fi fost finalizat și depus la inceputul acestui an, spuneau sursele care difuzeaza acest așa zis raport, dar nu a fost…

- Consiliul Local Municipal a fost convocat marti intr-o sedinta extraordinara de indata, programata inainte cu 30 de minute de cea ordinara. Pe ordinea de zi a acesteia s-au aflat trei proiecte de hotarare referitoare la salubrizarea menajera din municipiul Arad. Primul dintre acestea vizeaza…

- Comisia de munca din Camera Deputatiilor a decis, luni, ca persoanele cu handicap care au si alte venituri din activitați independente vor beneficia in continuare de pensie. Decizia a fost luata dupa ce șeful psd, Liviu Dragnea, a depus un amendament la Legea pensiilor In plus,…

- Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca banii de la buget trebuie dramuiți cu mare atenție. ”Cheltuielile în momentul de fața pe care trebuie sa le urmarim sunt cele legate de investiții. Prin urmare, este necesar sa reținem la nivelul actual prevederile cu…