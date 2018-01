Stiri pe aceeasi tema

- Multa vreme oamenii și-au pus intrebarea daca animalele au sentimente și daca sint geloși cind, in peisaj, apare altcineva. In special, acest lucru se citește in ochii ciinilor. Daca ai un animal de companie, probabil ca ți-ai pus de multe ori problema ca atunci cind nu-i mai acorzi atenție doar lui,…

- Multi oameni care sufera de depresie si anxietate fac greseala de a se purta ca si cum nu au nicio problema, ceea ce nu face decat sa inrautateasca lucrurile. Iata cateva exemple de astfel de reactii si solutii practice. Observatie: Daca te regasesti

- In cadrul unei conferinte sustinuta la Royal Institute din Londra astrofizicianul Stephen Hawking a vorbit despre depresie, comparand-o cu o gaura neagra, potrivit The Independent. „Mesajul acestei prelegeri este ca...

- Oamenii de stiinta de la King's College din Londra au realizat cercetarea pe 545 de femei gravide care au luat parte la consultatiile prenatale in perioada noiembrie 2014 - iunie 2016. In timpul examenelor medicale, personalul specializat le-a pus femeilor doua intrebari privind starea lor psihica,…

- Incerci sa renunti la paine, dar pur si simplu iti place prea mult? Iata un substitut excelent: paine fara faina, fara gluten si fara carbohidrati. Cum se poate asa ceva? Ei bine, cu un mic truc. Nu e intocmai o paine, insa imita atat de bine incat poate juca rol de paine la micul dejun, cu unt si gem,…

- Reporter: Am vazut ca veniti cu Mercedes-ul aici. E pentru oamenii saraci. - Da, eu pentru asta am venit, sa le iau si sa le dau la oamenii saraci. O pensionara este nervoasa in masina. „50 de lei ne-a costat drumul. Ce-si bate domn’e, joc de lume, asa...in halul asta? ! Intr-o plasuta asa mica ....cateva...”.…

- Toti cei care doresc sa depuna flori si sa se inchine la catafalcu Regelui Mihai al Romaniei o mai pot face astazi si maine. Oamenii sunt asteptati de la ora 8 pana la 22 la Sala Tronului de la Palatul Regal de la Bucuresti, acolo unde este depus sicriul monarhului.

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut miercuri cand o masina a intrat in plin intr-un grup de pietoni. Sase persoane au fost ranite, iar trei au suferit atacuri de panica. Accidentul s-a petrecut la Scola Generale Nr. 1, situata pe Bulevardul Nicolae Balcescu, din centrul Buzaului. De vina a fost…

- Polițiștii de frontiera din Timiș au reținut mai mulți cetațeni romani, sirieni și suedezi, parte a unui grup infracțional specializat in traficul de migranți. Grupul racola tineri carora le solicitau intre 100 și 200 de euro pentru a-i ajuta sa treaca din Serbia in Romania iar mai apoi in zona Schengen.…

- O tanara in varsta de 25 de ani a murit marti seara, in statia de metrou Dristor, dupa ce a fost impinsa de o alta femeie in fata unei garnituri de metrou. Suspecta in acest caz a fost reținuta de polițiști. Ea s-a recunoscut in imaginile video surprinse la metrou, dar nu a putut explica de ce a recurs…

- Blocul Național Sindical (BNS) organizeaza, marți, un protest fața de masurile fiscale, in Piața Victoriei, la manifestație urmand sa participe și peste 600 de sindicaliști de la Automobile Dacia. Update: In jur de 2000 de protestatari, membri ai Blocului Național Sindical, sunt in Piața Victoriei…

- Pe un teren unde urma sa se ridice o casa, in Sat Costi, sambata, s-au descoperit mai multe bombe de aviatie din cel de al Doilea Razboi Mondial. Oamenii au sunat la 112 si echipa pirotehnica a ISU Galati a intervenit si a ridicat bombele. "Din acestea, patru sunt bombe de aviatie exploziv brizante,…

- Mai mulți șoferi romani au fost jefuiți in timp ce staționau intr-o parcare din apropiere de orașul Siegburg, aflat in vestul Germaniei. Oamenii susțin ca au fost adormiți cu gaz și lasați fara portofele și telefoane mobile, relateaza Ziarulromanesc.de. Șoferii de camion au fost jefuiți in parcarea…

- Nu mai vrem sa traim in saracie, spun inițiatorii proiectului: in Romania salariul minim va fi de 400 de euro in ianuarie, iar salariul mediu este de circa 800 de euro. In Bulgaria iși bat joc de noi cu salarii de 200 de euro și pensii de 100 de euro. De ce sa mai platim taxe pentru Sofia și nu pentru…

- Deputatul Florin Iordache, presedintele comisiei speciale pentru legile justitiei, ii da o replica procurorului general Augustin Lazar, dupa ce acesta a afirmat ca parlamentarii care cheama procurori la audieri in parlament sunt "inculpati de rang inalt".Vezi si: Augustin Lazar, atac fara…

- Numeroși oameni, simpli trecatori sau turiști, s-au oprit, joi, la Palatul Regal și la Palatul Elisabeta, unde au semnat in cartea de condoleanțe, au depus flori și au aprins candele și lumanari, in memoria regelui Mihai.

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega i-a invitat ieri, la cabinetul sau de la Parlamentul European, o delegație de reprezentanți ai crescatorilor de animale din Romania. ”Chestiunea cea mai sensibila - de mulți ani! - este legata de terenurile pentru pașunat. Oamenii sunt nemulțumiți, și pe buna dreptate!…

- Internetul a devenit atât de important pentru omenire încât poate fi considerat un drept fundamental al omului. Prin internet avem acces la servicii financiare, educatie, distractie si informatie. Costul accesului la internet la internet variaza de la tara la tara, iar diferentele…

- Localnicii din comuna Savarsin, judetul Arad, acolo unde se afla resedinta preferata a Regelui Mihai I, sunt tristi in urma aflarii vestii mortii Regelui Mihai I. “Comunitatea din Savarsin este trista in urma acestui eveniment, dar avand in vedere starea de sanatate a Regelui, care a fost…

- Un tanar in varsta de 31 de ani a fost gasit mort, pe o strada din Capitala, cu o punga pe cap. Oamenii care au descoperit trupul neinsuflețit au apelat imediat la 112. Echipajul medical a declarat decesul tanarului.

- Oamenii puternici nu trebuie sa castige intotdeauna, dar nici nu-si doresc sa-i lase pe altii sa-i calce in picioare. Sigur, unii s-ar putea teme de o astfel de persoana, dar asta pentru ca ei nu pot intelege cum un om puternic poate fi atat de confortabil in pielea sa, incat sa nu aiba nevoie […]

- Podul pietonal care era situat la periferia nordica a capitalei Cehiei și facea legatura cu Palatul Troja, s-a prabusit, sambata dupa-amiaza. O portiune de 250 de metri al podului construit in anul 1984 s-a prabușit. In urma incidentului, cel puțin patru persoane au fost ranite, potrivit Mediafax.…

- Aproximativ 2.500 de persoane au participat, vineri, la Miercurea Ciuc, la manifestarile de sarbatorire a Zilei Nationale a Romaniei, in premiera prefectul judetului, Jean-Adrian Andrei, purtand costum popular la spectacolul folcloric organizat cu aceasta ocazie.Oamenii s-au adunat la Statuia…

- Clipele stanjenitoare prin care au fost nevoiți sa treaca o mama și baiatul sau care sufera de autism nu au ramas fara ecou. Un consilier local a cerut directorului SC Eltrans SA sa ia masuri imediate de identificare a angajaților care i-au umilit pe parinte și copil.

- Oamenii de știința au descoperit bacterii provenite din spațiul cosmic, pe suprafața modulului rusesc al Stației Spațiale Internaționale (ISS). Acestea au fost transportate pe Pamant pentru a fi studiate, și, cel mai probabil, nu prezinta niciun pericol, a declarat saptamana aceasta cosmonautul rus…

- Aproximativ 60 de turisti care au urcat pe munte sunt blocati pe platoul Bucegi, marti seara, oamenii sunand la numarul unic pentru apeluri de urgenta si cerand sprijinul autoritatilor.Potrivit datelor furnizate de reprezentanti ai Serviciului de Ambulanta Prahova, 60 de persoane sunt blocate,…

- Mare cucoana-i lenea aceasta, iar la noi, nu știu cum se face, dar e crescuta și ținuta la calduț cu ajutorul banilor sociali sau, altfel spus, cu ajutoare sociale. Sunt de acord ca trebuie ajutați oamenii nevoiași, dar este foarte important de a examina foarte atent și a stabili cine are nevoie cu…

- Mhai Tudose a declarat in Parlament jurnaliștilor ca nu se simte vizat de proteste. Primul ministru este convins ca principalele nemultumiri ale manifestantilor, modificarile la legile justitiei, precum si Codul fiscal, care țin de Parlament.

- In jur de 500 de persoane au luat parte la mitingul anti-Guvern, organizat duminica seara la Pitesti. Printre ei, și liderii Sindicatului Automobile Dacia, dar mai ales salariați ai platformei de la Colibași. Mitingul a inceput dupa ora 18.00 și a durat pana aproape de ora 21.00. Protestatarii au…

- Consumul de aspirina și paracetamol in timpul sarcinii crește riscul apariției paraliziei cerebrale, arata un studiu realizat de cercetatorii din Copenhaga. Nou-nascuții au de aproape doua ori și jumatate mai multe șanse de a suferi de o starea incurabila, care este cauzata de o leziune cerebrala și…

- Etapa finala a competiției pentru titlul ravnit și de Timișoara a avut loc in Cascais, Portugalia. Au fost acolo reprezentanții Fundației Județene pentru Tineret Timiș, dar și viceprimarul Farkas Imre, cu un stand care a luat ochii tuturor. Timișoara s-a „luptat” in finala cu orașele Amiens…

- Un alt nume greu din Romania a murit din cauza aceleiasi suferinte pe care a avut-o si Stela Popescu. Jurnalistul Dan Papij a incetat din viata, vineri dimineata, la Sibiu, din cauza unui accident vascular cerebral, potrivit Evz.

- ”Evident ca sunt multi care doresc ca acest guvern sa nu-si realizeze tintele. Nu doresc asta pentru binele Romaniei, ci doresc ca ei sa ocupe acest loc. Este un proces democratic, pana la urma e factor de progres aceasta dorinta de a lua locul cuiva”, a declarat Mihai Tudose, la Antena 3. Premierul…

- Oamenii care beau trei pâna la patru cești de cafea pe zi este probabil sa aiba mai mult de câștigat din punctul de vedere al sanatații decât de pierdut, prezentând riscuri mai scazute de deces prematur și boli de inima

- Comunitatea Curatam Galatiul demareaza campania umanitara "Haine pentru oamenii strazii". In cadrul acestei actiuni sunt invitati toti cetatenii din Galati sa doneze articole de imbracaminte care vor ajunge la oamenii fara adapost. Potrivit organizatorilor campaniei, se pot dona: o haina mai groasa,…

- Oamenii de stiinta au observat ca unii adepti sectei Amish traiesc mult mai mult. Media de varsta a membrilor sectei Berne Amish din Statele Unite este cu 10 ani mai mare decat la ceilalti oameni. Cercetatorii au observat ca multi dintre adeptii acestei secte sunt mai sanatosi…

- Procurorii au inițiat doua dosare penale în cazul incidentului care s-a produs ieri la mina de extragere a calcarului din satul Pașcani, raionul Criuleni, în urma caruia au decedat trei muncitori. Totodata, în acest caz, a fost reținut unul dintre angajații minei, care este responsabil…

- Un copil din 20 este alergic la unul sau mai multe alimente, in Europa, iar numarul este in creștere alarmanta. In Romania nu exista o statistica reala, dar stau marturie miile de parinti care au gasit refugiu pe retelele de socializare. Oamenii lupta pentru drepturile copiilor lor, care nu sunt primiți…

- Daca ai intoleranta la gluten, e clar ca modul in care iti alegi alimentele e o chestiune foarte importanta pentru tine. Dar chiar si daca n-ai intoleranta la gluten si daca, pur si simplu, vrei sa mananci mai putin gluten, acest articol iti este dedicat.

- Nu contesta nimeni faptul ca cele mai recente tehnologii ne fac viața mai ușoara. Cu toate acestea, utilizarea lor excesiva poate face ca ceva ce a fost odata un lucru pozitiv sa se transforme intr-o problema. Deși nu toți oamenii sufera de dependența de telefon, este adevarat ca avem anumite obiceiuri…

- Boala celiaca sau intoleranta la gluten este o afectiune autoimuna declansata de ingestia de gluten (proteina din grau, secara si orz) la indivizi predispusi genetic. Intoleranta la gluten afecteaza circa 1% din populatie si poate debuta la orice varsta incepand cu perioada copilariei.

- Trupul neinsuflețit, al unui barbat, a fost observat de mai multe persoane din localitate, in zona podului de la Parța. Oamenii au sunat imediat la 112, iar la fața locului s-au deplasat polițiștii și pompierii. Cei de la ISU au fost cei care au adus trupul la mal. Cadavrul era in stare de…

- Alison Morton avea 25 de ani cand a inceput sa aiba dureri de mușchi și articulații. Deși, medicii i-au scos vezica biliara, simptomele ei nu s-au imbunatațit și a fost ulterior diagnosticata cu fibromialgie, o boala resimțita in tot corpul deoarece este afectat sistemul muscular, relateaza BBC.…

- Batranul de 73 de ani este din localitatea timișeana Șag. Sufera de afecțiuni psihice, iar joi seara a plecat de acasa sa caute o vaca. Membri familiei și-au dat seama imediat ca ceva nu este in regula in condițiile in care, spun polițiștii, nu au un astfel de animal. Oamenii au anunțat…

- Bolnavii de diabet primesc o veste imensa. S-a descoperit un medicament minune care ii ajuta enorm pe pacientii care sufera de aceasta boala. Oamenii care sufera de diabet de tip II – adica peste 400 de milioane de persoane in intreaga lume – primesc o veste extraordinara: cercetatorii au creat prima…