Cu ce noutati vine PRO TV in grila de toamna: doua show-uri noi, productii locale

Stiri pe aceeasi tema

- Pro TV a prezentat oficial grila de toamna, precizand ca este „cea mai puternica din ultimii ani“. Vor reveni show-urile consacrate, precum „Vocea Romaniei“ si „Las Fierbinti“, dar vor fi difuzate si productii noi, precum reality show-ul „Sef sub acoperire“ si serialul „Profu’“.

- Concert aniversar Ștefan Banica Jr., premii și activitați Toamna incepe la ParkLake cu spectacole, surprize și 3000 de premii! Pe 1 septembrie, bucureștenii sunt așteptați sa celebreze trei ani de shopping și natura la concertul extraordinar Ștefan Banica Jr., dar și sa descopere surprizele special…

- Un nou sezon Chefi la cuțite va avea premiera toamna aceasta pe Antena 1. Ca de obicei, cea mai savuroasa etapa a show-ului, cea a jurizarilor pe nevazute, ii va pune pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu fața in fața cu un numar impresionant de preparate, dar și cu o serie de ”pedepse”…

- Surprize-surprize! Ce noutati aduce grila PRO TV in aceasta toamna! Ce vedete revin in prim-plan? Toamna nu vine doar cu temperaturi mai scazute, ci si cu o multime de surprize de proportii pentru telespectatorii PRO TV. Mai intai, Horia Brenciu revine ca jurat in cadrul show-ului Vocea Romaniei, iar…

- Presedintele PNL Bistrita-Nasaud, Ioan Turc, a declarat, vineri, ca liberalii vor desemna candidatii pentru primariile resedintelor de judet si pentru conducerea consiliilor judetene in toamna acestui an, pentru a le putea "lega" de candidatura presedintelui Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale.Reacția…

- Președintele interimar al Partidului Democrat, Pavel Filip, spune ca, in toata aceasta perioada, a vorbit o singura data cu Vlad Plahotniuc. Fostul premier susține ca discuția a fost telefonica și a avut loc inainte ca ex-liderul partidului sa-și anunțe demisia.

- Astazi, 30 iunie, a avut loc ședința Consiliului Politic Național (CPN) al Partidului Liberal Democrat din Moldova. In cadrul ședinței s-au operat modificari in organele de conducere ale PLDM, s-au votat vicepreședinții și s-a decis modalitatea de participare a formațiunii politice in cadrul alegerilor…

- Sezonul de toamna se apropie cu pasi repezi si televiziunile au anuntat deja ce proiecte de seriale au in desfasurare. PRO TV continua serialul „Vlad” cu inca un sezon, iar Antena 1 va aduce „Sacrificiul” pe micile ecrane. Acestea nu sunt singurele surprize, caci si Prima TV revine cu un nou sezon din…