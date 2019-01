Cum se ”linisteau” judecatorii ”neascultatori”

Judecatorii incep, zi de zi, sa prinda ”aripi” si sa spuna cu glas tare prin ce-au trecut in ”campul tactic” in urma protocoalelor incheiate de Parchete, instanta suprema si SRI. Astfel, incet, incet, se devoaleaza gunoiul de sub presul instiutiilor de forta. Printre pionierii dezvaluirilor… [citeste mai departe]