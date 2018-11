Cu ce crema de fata sa de Meghan Markle

Stiri pe aceeasi tema

- CrEciunului se sErbEtore"te intr-un mod complet diferit in familia regalE a Marii Britanii, iar lui Meghan Markle ii va fi cel mai greu sE se acomodeze. Ducesa de Sussex era obi"nuit cu stilul american al sErbEtorilor de iarnE, dar iatE cE anul acesta va fi plin de surprize pentru fosta actri:E de la…

- Miley Cyrus și Liam Hemsworth se numara printre vedetele ale caror locuințe au fost distruse de flacari in California. Cei doi au postat aceeași imagine a proprietații pe care o au in Malibu și care a ars din temelii. Imaginea postata de cantareața și celebrul actor arata cum in urma focului au ramas…

- Amy Schumer, iubita actrița de la Hollywood, este clar caștigatoare la capitolul “cel mai original anunț”. Titlul și-l merita dupa ce a anunțat ca este insarcinata pe o rețea de socializare, insa deloc un anunț banal.

- Prințul Harry și soția lui, Meghan Markle, au ajuns un cuplu nu doar foarte popular, ci și foarte iubit de o lume intreaga. Ei se afla acum intr-o vizita in Australia, unde le-au aratat tuturor cat de frumoasa și lipsita de protocoale este relația lor. Aflati in vizita in Australia, printul Harry si…

- ToatE lumea "tie cE protocolul regal are o serie de regli stricte, pe care toatE familia regalE trebuie sE le respecte, fie cE membrilor le este sau nu pe plac. i, cum Meghan Markle a intrat "i ea in familia Prin:ului Harry, fosta actri:E de la Hollywood este obligatE sE respecte totul, cu cea mai mare…

- Pentru femei machiajul face parte din rutina zilnica asa ca in fiecare luna cheltuie foarte multi bani pentru a achizitiona produse de calitate si originale. In Romania sunt foarte multe branduri de lux la pe care le poti testa zilnic. Problema principala sunt banii deoarece produsele pentru make-up…

- Meghan Markle a devenit un adevErat reper de frumuse:e "i perfec:iune, pentru foarte multe femei. Ducesa de Sussex apare, de cele mai multe ori, in ipostaze impecabile "i a starnit admira:ia femeilor din intreaga lume. Cu toate acestea, Meghan Markle se ghideazE, in make-up, dupE cateva lucruri extrem…